Alonso: "Hoy quería ganar, pero se puede fallar"

Haradh (Arabia Saudí).- Los españoles de Toyota Gazoo Racing volaron en una de las primeras dunas cortadas de la 10ª etapa del Dakar, tras los primeros dos kilómetros, y dieron dos vueltas de campana antes de aterrizar sobre las cuatro ruedas. Aunque los pilotos salieron ilesos, tuvieron que cambiar un par de ruedas, retirar la luna delantera, completamente astillada, y los faros delanteros, y cambiar el brazo de la suspensión doblado.

Alonso y Coma completaron la especial recortada de 223 kilómetros a 1h17:33 de Carlos Sainz, el más rápido de la etapa. De hecho, los españoles de Toyota recortaron cuatro segundos en el último parcial de 50 km.

"Bien, estoy bien. Nada más empezar tuvimos el vuelco y nos puso con el pie cambiado toda la etapa, pero en general ha sido un buen día, estamos aquí. No hemos perdido mucho, solo algún puesto, que tampoco me importa 6º que 13º. Estoy contento de pasar otro día difícil", comentó, escueto, a la llegada al vivac Maratón.

"El cambio de ruedas fue por pinchazos, sino que se desllantaron los dos neumáticos. También cambiamos un brazo de la suspensión porque notamos que el coche iba raro y poco a poco hicimos kilómetros para llegar a meta. En la segunda mitad de la etapa, el coche ya estaba al 100%, pero se neutralizó por problemas en la carrera. Mejor para nosotros también para tener un poco más de tiempo ahora y esperar al camión de asistencia e intentar poner el parabrisas".

El bicampeón del mundo de F1 aseguró estar satisfecho con haber llegado a meta, tras el impactante aterrizaje, y deja claro que el resultado en la general, siempre que no sea ganar, no le afecta.

"Sé que es la noticia del día, había 1.000 personas esperando en cada sitio, pero mira, hemos tenido suerte. 14º en la general en el primer Dakar, solo un pequeño traspiés en el que perdimos unos minutos, pero es la tónica del Dakar, otros no han acabado. A [Nani] Roma le hemos encontrado arreglando el coche, pero tenemos la suerte de estar en el parque cerrado. Siento que no sean las declaraciones que se quieren oír, pero estoy bastante contento con el día", añadió.

Alonso y Coma están ahora 14º en la general, a 1h06 del top 10 que ocupaban estos últimos días, y el asturiano deja claro que tenía que intentar ir a por la etapa.

"Tengo tanta suerte de seguir en el Dakar, de estar en una carrera dura... no nos rendimos. Pero no hemos venido a pasear, intento ganar etapas y es lo que nos gusta hacer. Hoy quería ganar, se puede fallar, pero no se puede no intentarlo, y hoy es uno de esos días", concluyó.