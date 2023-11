La alineación femenina del Astara irá al Dakar para jugar en "primera división"

El Rally Dakar es la carrera más dura del mundo, por eso es importante estar muy bien preparado, y el equipo Astara cumple con todo lo necesario para cumplir con su objetivo. El conjunto irá a la 46ª edición de la cita por el territorio saudí con muchas ganas y opciones a grandes cosas después de la experiencia del último año.

Aunque en esta prueba no contarán con la misma alineación de pilotos, tendrán a su disposición a dos parejas con las que darán más pasos en su desafío de la sostenibilidad, puesto que fueron los pioneros en utilizar combustible sintético. Ahora, y tras haber sido el equipo más limpio en la historia buscando las cero emisiones, tendrán al volante de los Astara 02 Concept a Patricia Pita y a Laia Sanz, para una dupla completamente femenina.

La uruguaya fue la primera de su nacionalidad en competir en el Rally Dakar, y aunque se trata tan solo de su segunda participación, espera ser muy consistente con las instrucciones de Paulo Boggini. En el otro de los vehículos estará sentada alguien que sabe lo que es completar 13 veces la carrera, y a pesar de no tener tantos conocimientos sobre cuatro ruedas, la española buscará mejorar un ritmo que ya fue muy bueno en 2023, con las órdenes de Maurizio Gerini.

Superación, globalidad, fortaleza, diversidad y aventura son las palabras que definen al conjunto de la compañía líder en movilidad, que quiere demostrar que el reto de afrontar la prueba por el desierto de Arabia Saudí sirve para entender la movilidad más allá de los ámbitos urbanos. Participar en la segunda modalidad con mayor repercusión del mundo del automovilismo, tan solo por detrás de la Fórmula 1, es un activo muy valioso, y hacerlo de una forma limpia lo incrementa todavía más.

"Cualquier proyecto como este, que es muy ambicioso, requiere una gran responsabilidad. El equipo lo forman más de treinta personas, no solo pilotos y copilotos, con once nacionalidades [diferentes], y esto es porque queremos estar jugando en primera división, aunque no va a ser sencillo", dijo Óscar Fuertes, el máximo responsable del conjunto en el Rally Dakar, que este año da un paso atrás después de estar al volante de uno de los coches en la pasada edición.

"No va a ser sencillo, pero tenemos todo planificado, aunque hasta que no llegues a allí [a Arabia Saudí], no sabes si todo lo que has pensado realmente se va a ejecutar como has ideado", continuó. "Este año damos un paso más en la sostenibilidad. No es un camino a corto plazo, es uno a largo, pero no solo para el equipo, sino para todas las organizaciones, y empezamos siendo pioneros, analizando y viendo cómo podíamos hacer al Dakar más sostenible".

"Fuimos pioneros utilizando combustible sintético, y en esta edición iremos un paso más allá, porque usaremos uno sintético que tendrá cero emisiones. Creo que es un hito muy importante, y por lo que hemos estado probando, funciona, estamos contentos con él", explicó el director de orquesta de todo lo que suceda con Astara.

Todo son ingredientes para que el equipo pueda superarse un año más y cumpla con lo que se ha propuesto de cara al próximo Rally Dakar, uno que será de los más duros de la historia al tener etapas por el inhóspito Empty Quarter y una maratón de 48 horas en las que todas las alineaciones sufrirán como nunca antes.

