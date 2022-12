Al Attiyah: "Sainz siempre intenta quejarse de muchas cosas"

Cargar el reproductor de audio

Sea Camp-. La pasada edición del Rally Dakar tuvo como principales protagonistas a Nasser Al Attiyah y Sébastien Loeb, con mención honorífica para los nuevos Audi con tecnología híbrida, aunque el fabricante germano se quedó algo atrás respecto a Toyota Gazoo Racing y Bahrain Raid Xtreme. El qatarí se llevó el triunfo con su Hilux T1+, un vehículo que se ha renovado para intentar repetir la misma actuación en Arabia Saudí.

El vigente ganador de la carrera pasó las verificaciones técnicas en el primer día, y habló con un reducido grupo de medios entre los que se encontraba Motorsport.com para conocer sus inquietudes a pocas horas que de comience la prueba.

Cuando se le preguntó sobre cómo afronta las dos semanas de competición al defender corona, Al Attiyah dijo: "No será fácil, pero como has dicho, ganar el Dakar y ser campeón del mundo… Estamos aquí, en el Dakar 2023, para defender el título con nuestro nuevo coche".

"Ayer hicimos algunas pruebas, y hoy también haremos algunas", continuó. "No será fácil para nadie, y creo que nadie sabe el rendimiento que tendrá cada coche, por lo que veremos, será un Dakar largo con 15 días. Probé en el sur de África, en Namibia, cuatro días, y ayer probamos, como hoy, es un coche nuevo, aunque es parecido al del pasado Dakar".

El de Toyota no dudó un solo instante cuando se le cuestionó sobre su principal rival para la victoria, aunque estará atento a muchos más pilotos: "Para mí, el mayor rival será Sébastien Loeb, no Audi, porque en 2022, Seb [Loeb] acabó segundo, ganó en Marruecos y Andalucía, no es fácil, y el rendimiento de BRX [Bahrain Raid Xtreme] es muy fuerte, así que Sébastien Loeb estará muy fuerte, y también Carlos [Sainz] y los Audi. Solo necesitamos ver el rendimiento después de tres días de Dakar".

Motorsport.com insistió en las palabras que Carlos Sainz pronunció en la presentación en Madrid hace poco más de una semana en las que aseguró que Audi no era favorito, y Nasser Al Attiyah respondió entre risas: "Dile hola a Carlos".

"Carlos siempre intenta quejarse de muchas cosas, pero creo que Audi, Toyota y BRX serán lo mismo, quizá un con un poco de diferencias eléctricas o potencia", explicó el qatarí. "Toyota tiene las marchas, y en cada cambio pierdes un segundo, pero es similar, es bueno tener las dos generaciones y la nueva generación eléctrica".

Un tema sobre el que también hubo polémica entre los dos equipos fue el peso y la reducción de la potencia en sus vehículos, a lo que dijo: "La potencia no es como la del pasado Dakar, pero es para todos. Parece que con un poco menos de potencia será un poco menos divertido, pero veremos".

No obstante, en cuanto a los kilogramos fue un poco más duro cuando se le preguntó si tenía ventaja: "Eso no es verdad, el rendimiento del Audi es muy alto, y nosotros hemos perdido 40 CV de potencia. Parece que todos tenemos ya lo mismo, pero veremos, creo que por delante lo que importará serán las habilidades del piloto y del copiloto".

Una regla que podría afectar mucho al desenlace del Rally Dakar es el BoP [Balance of Performance], una especie de modificación para igualar el nivel de los coches, algo con lo que Al Attiyah no está muy a favor: "Creo que eso está mal, porque después de tres días, Audi puede estar 20 minutos por delante, y no puedes hacer eso. Pienso que es algo político para la electricidad, pero es un largo camino y no será fácil".

En cualquier caso, el qatarí dispondrá de dos semanas llenas de acción para demostrar lo que puede dar en su Hilux T1+, con un enfoque similar al del pasado Rally Dakar: "Eso es, atacar e ir por el buen camino, si lo hacemos, podemos ir bien."

"Los primeros días no serán fáciles para la navegación, serán parecidos a los del año pasado, pero no es fácil para navegar", comentó. "La segunda semana del Dakar es un lugar nuevo para todos, así que será interesante".

De hecho, el final del rally será en un sitio inhóspito, en pleno desierto del Empty Quarter: "Tengo experiencia en esa zona, pero el Dakar es el Dakar, necesitas correr bien cada día. No hay nada [en el Empty Quarter], no es fácil, pero veremos, la organización cuidará de nosotros, y es similar".

