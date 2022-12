Al Attiyah, "feliz" por nacer cerca del desierto del Rally Dakar 2023

Cargar el reproductor de audio

Sea Camp-. El defensor de la corona del desierto de Arabia Saudí se muestra muy confiado en retener su victoria en el Rally Dakar 2023 después de las mejoras de su Toyota Hilux T1+, con el que se enfrentará a Sébastien Loeb, puesto que el propio Nasser Al Attiyah descarta a los Audi de la pelea por el Touareg.

En la rueda de prensa oficial previa al comienzo de la carrera, en donde Motorsport.com estuvo presente, el vigente campeón de la cita saudí dio sus impresiones antes de competir en la etapa Prólogo de poco más de doce kilómetros alrededor del vivac a orillas del Mar Rojo. Con un ambiente relajado, sentado en un sofá típico del lugar del mundo en el que se disputa el evento más duro del automovilismo, el cuatro veces ganador se mostró contento por estar cerca de su casa.

Nasser Al Attiyah respondió a las preguntas que se le hicieron con una sonrisa, aunque es consciente de que tendrá varios rivales en las etapas por la inhóspita zona del desierto la segunda semana: "Felices de estar aquí, una buena localización, la atmósfera es diferente. El Empty Quarter está cerca de mi país, he estado muchas veces, y para mí no es un problema ir a allí, es la verdad, he nacido en el desierto, será bueno, pero tenemos que trabajar muy duro en la primera semana, solo para estar en el buen camino, como en el pasado Dakar".

"Deseo que todos disfruten del Dakar, no será fácil, pero trataremos de defender nuestro título", indicó el qatarí entre risas, antes de hablar sobre lo complicado que será subir a lo más alto del podio cuando llegue el día 15 de enero en la ciudad de Dammam, donde se ubicará la meta del rally en esta edición.

"Este año ha sido muy bueno después de ganar el Dakar, no es fácil ganar ninguna carrera, puedes tener pequeños problemas, es normal no ganar, pero espero que todo el mundo esté fuerte este año, es bueno tener más rivales por el mundial", afirmó Nasser sobre lo que espera de la temporada del W2RC en 2023. "Por primera vez vamos a México y Argentina, no será fácil, pero agradezco los esfuerzos de la organización por todo lo que han hecho para que sea posible".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!