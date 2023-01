Al Attiyah debe "aceptar la situación" para no fallar en el Dakar 2023

Cargar el reproductor de audio

Ardah-. La undécima etapa de la 45ª edición del Rally Dakar 2023 parecía ser una de las más complejas de la carrera más dura del mundo, pero los pilotos reconocieron que no se encontraron tantas dificultades con unas dunas de arena blanda en el Empty Quarter. Si a eso se le suma que Nasser Al-Attiyah no tenía ningún motivo para apretar y arriesgar a tener un problema mecánico, la emoción de la lucha por el liderato no fue para tanto.

Al término de la especial de 275 kilómetros que conectaba el campamento de Shaybah con el de Ardah, en medio de la nada, el qatarí de Toyota atendió a los medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com, y aseguró que necesita no perder el control del rally.

Así lo contaba el líder de la general: "Debemos aceptar la situación, porque no necesitamos atacar para nada, tenemos que intentar dar lo mejor de nosotros mismos porque mañana es muy importante. Mañana solo necesitamos terminar, si aprietas, normalmente, no es fácil, pero esta es la situación ahora, estamos en el día de la maratón, así veremos lo que podemos hacer mañana".

En cuanto al recorrido de la especial, Nasser Al-Attiyah se mostró muy contento, aunque es consciente de que tenían que no cometer fallos: "Hoy fue una etapa increíble, sin errores, parece que es un poco más fácil porque no tuvimos que empujar demasiado, solo acabar el día sin contratiempos porque necesitamos trabajar en nuestro coche por la noche [sin mecánicos]".

"Revisaremos todo para estar preparados para mañana", comentó antes de indicar que no está preocupado por los problemas. "No estamos apretando, así que no te puedo decir, pero es difícil [que pasen]".

El qatarí tiene al alcance de su mano su quinto trofeo Touareg, y aunque todo indica que se lo llevará, cuando escucha la frase de que un día más es uno menos, no quiere darlo por sentado: " No puedo decir nada porque vamos día a día".

Ya solo quedan tres días para la llegada a la meta a Dammam, y el cuatro veces ganador del Rally Dakar disfruta de una ventaja de más de una hora y veinte minutos, por lo que será una tarea complicada para Lucas Moraes y Sébastien Loeb recortar tiempo y desafiarlo.

