Al Attiyah hace de Rey Mago y le deja un Toyota a Dumas

Yeda.- Las historias inverosímiles cobran vida en el Dakar como por arte de magia. Que un rival te deje uno de sus coches antiguos para que tú puedas participar en el rally más duro del mundo no sucede todos los días. Pero este ha sido el pequeño milagro que se ha encontrado Rebellion Racing 24h antes del inicio de la 44ª edición de la prueba.

El prototipo DXX Rebellion de Alexandre Pesci, presidente de Rebellion Timepieces, ardió en llamas el pasado miércoles durante el Shakedown. El suizo pensaba cumplir las funciones de Team Manager durante el resto del rally, pero Romain Dumas decidió dejarle la segunda unidad del prototipo después del abandono del pasado enero. No obstante, al francés recordman de Pikes Peak le vino Al-Attiyah a ver.

El qatarí se ofreció a ceder uno de sus Toyota Hilux con el que ha competido en los últimos años y que tenia encargado para un museo que está construyendo en Qatar. Dicho y hecho, tras un viaje de más de 10 horas, el Hilux T1 llegó al parque de asistencia de Yeda a punto para pasar las verificaciones técnicas. Los mecánicos de Rebellion Racing se esforzaron contrarreloj para tener vinilado el prototipo al estilo de su DXX y a media tarde de este viernes lo lograron.

"Desgraciadamente, después del problema que tuvimos con el coche, el #251 decidí darle mi coche a Alexandre porque el año pasado no terminó. Así que para él era muy importante volver a correr e intentar llegar a meta. Al fin y al cabo, Rebellion es la marca, así que le dije: 'vale, te doy mi coche'. Ayer por la mañana desayuné con Nasser Al Attiyah, me dijo que tenía un coche. Nos dimos cuenta de que el coche estaba a 11 horas de viaje desde aquí, así que durante el día enviamos a alguien para que lo trajera durante la noche y el coche llegó esta mañana", cuenta Dumas.

"Nunca he conducido este coche. Así que veremos. Lo que hizo Nasser es increíble y también su equipo. Ahora el equipo de Toyota está aquí para ayudarnos un poco porque no sabemos nada del coche. Así que intentaremos no quitarles demasiado tiempo, pero seguro que tenemos que recibir algunos consejos".

Un regalo de Navidad que llega justo en la víspera de Año Nuevo. A veces, las casualidades existen y los que se baten rueda a rueda por los desiertos de medio mundo miran hacia atrás para echar una mano a sus rivales.