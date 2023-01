Al Attiyah aconseja a Alonso: "Necesita tiempo en el Dakar"

Cargar el reproductor de audio

Shaybah-. Ganar el Rally Dakar lleva mucho, mucho tiempo, más del que cualquiera se pueda esperar. Incluso uno de los mejores de la historia como Nasser Al Attiyah tuvo que ver cómo pasaron seis años hasta que se subió a lo más alto del podio. Uno que también busca tocar la gloria en la carrera más dura del mundo es Fernando Alonso, quien no ha escondido que uno de sus deseos es volver a intentarlo en el desierto.

El asturiano participó en una ocasión con Toyota, y a pesar de que no tenía experiencia previa en una prueba como esa, firmó una buena actuación con un 13º puesto. Eso sorprendió al qatarí, que tuvo a su lado al bicampeón de Fórmula 1 y conoció de primera mano la forma de trabajar del español.

Sobre el ovetense se le preguntó a Nasser Al Attiyah, que habló con un reducido grupo de medios entre los que se encontraba Motorsport.com, e indicó lo que necesita Alonso para ganar: " No será más difícil para mí, porque necesita el tiempo. Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de WRC, empezó en 2016 y hasta ahora no ha ganado, son ocho años, aunque él lo ha intentado, ha estado muy cerca, pero necesitas experiencia para entender lo que pasa".

"Lo mismo me pasó a mí. Ganaba etapas, pero no el Dakar, cada año era muy rápido y, de repente, cuando cambié a un equipo grande, Volkswagen Touareg, gané, porque necesitas a un equipo grande contigo en el Dakar", explicó el defensor de la corona.

" Experiencia, necesitas buena experiencia para este tipo de carreras, y también entender todo el nivel, una vez que haces eso, lo tienes", continuó en una charla distendida al lado de su autocaravana mientras bebía té árabe. "Debes buscar ese nivel, es difícil, pero es como [ha pasado con] Audi, que ganó dos etapas y estaban confiados, y en la tercera etapa no fueron bien, cuando comienzas a perder, aprietas y aprietas. Necesitas el tiempo, porque después aparecer los problemas para los otros pilotos".

Nasser Al Attiyah lidera la clasificación general y tiene en su mano conquistar su quinto trofeo Touareg, y cuando se le habla sobre la próxima edición, no dudó en pronunciar el nombre de uno de sus rivales en tono cómico: " Si Audi quiere ganar, me tiene que fichar, y si Toyota quiere que me quede, tienen que pagarme más [risas], solo bromeo".

Sin embargo, tiene la mente puesta en cerrar su victoria en 2023, algo que se toma con calma: " Si me recortan cinco o diez minutos cada día no es ningún problema, tenemos unos días más por delante. [Sébastien Loeb] Solo nos recortó cinco minutos, no es nada. Sigue quedando un largo camino, él ganó para coger al brasileño Lucas [Moraes], pero sigue quedando mucho, y podemos tener sorpresas".

"Mañana es el Empty Quarter, y es la maratón, porque no tenemos asistencia y será muy difícil, tendremos que ir con cuidado porque deberemos repararlo nosotros. No estoy preocupado [por no tener asistencia], es el Dakar, vamos al límite, pero lo que necesitamos es hacer un buen día mañana", sentenció Nasser Al Attiyah.

