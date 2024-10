El rey de la noche de Austin que pone a pilotos de F1 en cabinas de DJ

En 2022, Lando Norris se encontró en uno de los restaurantes de Jack Zimmerman para lo que se suponía que iba a ser una discreta cena tras terminar sexto en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El británico se reunió con el cantante Zedd para cenar en el Devil May Care, en el centro de Austin, lo que llevó a ambos a ponerse detrás de la cabina del DJ, donde el piloto recibió un curso intensivo e improvisado de mezcla de pistas.

"A Zedd no se le dice que no sabe pinchar", dijo con una sonrisa el fundador de Nova Hospitality al recordar la legendaria fiesta que se celebró al lado de su discoteca Mayfair, al estilo de Las Vegas. "Esa fue la primera noche que conocí a Zimmerman. Eran más de las dos de la madrugada cuando me hizo pasar al lujoso local, donde Norris, un DJ aficionado por aquel entonces, ofrecía un espectáculo a cientos de aficionados a las carreras que estaban encantados de haber conseguido la entrada para la fiesta más caliente de la ciudad".

Sin embargo, mientras la fiesta seguía su curso, el empresario de la vida nocturna de la localidad texana no estaba disfrutando de los focos. Jack Zimmerman, que consolidó sus bares, clubes y restaurantes como los lugares de moda cuando la Fórmula 1 estaba en Austin, se escabulló de forma discreta justo cuando se alcanzaba el punto álgido de la noche, aunque no todas las veladas para este veterano de la hostelería fueron así.

Nacido en Londres, con madre estadounidense y padre británico, pasó su infancia impregnado en el rugido de los motores V12 que definieron el Gran Circo a mediados de la década de 1990: "Cuando era niño, los domingos siempre estaba la Fórmula 1 en la televisión".

No obstante, después de mudarse a Dallas cuando era adolescente, su amor por el automovilismo se desvaneció entre las diferencias horarias que dificultaban ver las carreras. Aterrizó en Austin en 2005 para estudiar finanzas en la Universidad Estatal de Texas, años antes de que el Circuito de las Américas estuviera en la mente de los propietarios del campeonato.

Mientras estudiaba, trabajó en hostelería: "Por aquel entonces era una ciudad informal, muchos bares pequeños y música en directo, pero poca ostentación".

A sus 24 años encontró más brillo del que alguien puede soportar, y tras aterrizar en Las Vegas, fue a trabajar en el XS del hotel Wynn, uno de los clubes nocturnos más taquilleros del planeta: "Era 2010, y los grandes DJ aún no existían. De repente, surgió la competencia en Marquee [un club propiedad del Tao Group], y nos metimos en una carrera por contratar a todos los grandes nombres, como Swedish House Mafia, Deadmau5, Avicii. Fue una auténtica locura. Me presentaba a las siete de la tarde y trabajaba hasta las siete de la mañana, y me encantaba cada minuto".

Después de cuatro años en el hotel Wynn, un lugar de culto para famosos como Leonardo DiCaprio, trabajó como consultor en clubes nocturnos y locales de Miami, Dubai y Shangai: "Cada mercado es muy distinto. Por ejemplo, en Shanghai, la gente compraba una mesa con servicio de botella y se sentaba a jugar a los dados, no se bailaba mucho, solo se jugaba a los dados y a beber mientras se gastaban miles de dólares en champán y whisky".

La Fórmula 1 cambió Austin, y cuando el Circuito de las Américas abrió sus puertas en 2012, a tan solo una hora de la ciudad, volvió a aparecer en el mapa, pero la propia localidad seguía sin saber qué hacer con el circo ambulante y los fiesteros de primera clase que venía con él. En 2015, Jack Zimmerman regresó a casa con un plan para subir el volumen de la vida nocturna y fundó Nova Hospitality, canalizando así todo lo que aprendió en sus giras por el resto del mundo.

"Los dos primeros años hubo grandes fiestas, pero los locales no estaban preparados para acoger el tipo de eventos que quería el público de la Fórmula 1 y hubo un pequeño bajón", explicó antes de hacer un 'flash forward' al lanzamiento de 'Drive To Survive', y cuando la relación de Austin con la categoría cambió drásticamente. "De repente, la gente hablaba de Fórmula 1".

El boom puso a Nova Hospitality en el lugar adecuado en el momento perfecto. Jack Zimmerman lanzó el grupo con Mayfair y el moderno restaurante japonés TenTen, antes de ampliarlo para incluir el club nocturno de Devil May Care, un espacio para eventos llamado LZR y The Well, una cadena de cafeterías locales que se convirtió en la favorita de los lugareños, incluida Gabby Thomas.

Tras ello, Sports Illustrated recurrió a él antes del Gran Premio de Estados Unidos 2021, la primera carrera estadounidense en medio de la creciente popularidad de la categoría, para producir su fiesta, Circuit Series, con todas las entradas agotadas y encabezada por Travis Scott y The Chainsmokers: "Había una cola interminable de gente fuera intentando entrar. Acabábamos de salir de la pandemia, y 'Drive to Survive' era muy popular, y pensé, 'esto es épico'".

"Fue testigo de la "épica" de primera mano en 2022, en la fiesta de ese año. Poco antes de que Post Malone subiera al escenario en Mayfair, un publicita agotado me preguntó si unos cuantos invitados más podían unirse a la mesa, en la que había un grupo de periodistas tomando copas, así fue como pasé la noche de la fiesta con Serena Williams, Karlie Kloss y muchos famosos que se quedaron hasta altas horas de la madrugada del domingo, antes de ir al paddock de la Fórmula 1 esa misma tarde", dijo.



Jack Zimmerman mantiene ahora una colaboración con sus antiguos compañeros del Wynn, que le ayudan a contratar a los cabezas de cartel durante los fines de semana de Fórmula 1 en Mayfair. Sin embargo, Devil May Care "se autoabastece de famosos y grandes nombres, no necesitamos contratar a nadie importante, simplemente sucede".

La mayoría de los pilotos actuales también pasaron por allí: "Diría que trece o catorce de los pilotos de la parrilla actual han pasado por allí con sus equipos, o con sus esposas y novias. Hemos descubierto que algunos de ellos valoran la privacidad más que otros, el año pasado tuvimos a Max [Verstappen] en TenTen para cenar con su novia el lunes después de la carrera, y fue bastante tranquilo, nadie les molestó, pero un día antes de eso, Yuki [Tsunoda] no podía dar un paso sin que le pararan, era una locura dondequiera que fueran el domingo por la noche".

El año pasado, Jack Zimmerman acompañó a un piloto desde la cena en TenTen hasta una mesa en Mayfair, antes de llevarlo a una sala privada para escapar de todos los aficionados que le pedían un selfie: "Intentamos comunicarnos con los pilotos con antelación para saber cuánto les importa la privacidad, de modo que podamos ponerles en una sección privada si eso es lo que prefieren, o si están abiertos a ello, podemos ponerlos delante y en el centro, a Lando [Norris] le va bastante eso".

Este año parece más caótico que nunca, con un gran partido de fútbol universitario entre los Bulldogs de la Universidad de Georgia y los Longhorns de la Universidad de Texas el sábado, que se solapa con la clasificación y la carrera al sprint, por lo que Jack Zimmerman espera que su fiesta de clausura del domingo por la noche, con Diplo como protagonista, esté en todo lo alto.

Tal vez sea el Austin que lleva dentro, pero el gurú de la noche es mucho más relajado que sus compañeros de trabajo en Nueva York o Las Vegas, cuyos imperios se construyeron a base de sus personalidades y constante visibilidad. A pesar de su éxito, Jack Zimmerman no tiene previsto invadir ese territorio: "No queremos abrir locales fuera de la ciudad en un futuro próximo, quizá nunca".

Eso parece tener sentido, porque los grandes clubes de los primeros años de la década de 1980 dieron paso a locales como el suyo, más cuidados y parte de la ciudad que los creó. Eso no quiere decir que los lugares de su propiedad no ofrezcan un sitio donde pasar la noche a todo aquel que busque un servicio muy lujoso: "Las cosas han cambiado para mí".

"Hoy en día no me encontrarás en los locales después de las diez de la noche, a no ser que esté pasando algo especial", indicó a sus 38 años, sin miedo a perderse nada de lo que suceda por quedarse en casa. "Quiero levantarme temprano, tener un día sano y estar preparado para hacer esto durante los próximos diez años sin quemarme".

