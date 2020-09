Hyundai, con Ares y Pernía en el Rally de Ferrol del CERA 2020

El Campeonato de España de Rallies de Asfalto (CERA) prosigue su periplo gallego con el Rally de Ferrol. La segunda cita de la temporada se disputa este fin de semana con la reincorporación de un piloto Hyundai, Surhayen Pernía, que vuelve a unir fuerzas junto a Iván Ares para intentar revalidar el título de marcas conseguido las dos últimas campañas.

Ares, junto a David Vázquez, corre casi en casa y espera mejorar el segundo puesto en la prueba inaugural de Ourense. Un rally en el que no pudo estar Pernía, que regresa al certamen en esta segunda competición del año junto a Eduardo González, apoyando además una causa benéfica.

El Rally de Ferrol es uno de los más complicados del año. En sus difíciles tramos se suelen vivir emocionantes duelos, y es habitual que se vivan sorpresas dada su complejidad. Además, la amenaza de lluvia siempre es un aliciente añadido para los habituales del Campeonato de España, que saldrán a por todas como ya ocurrió en la cita anterior de Ourense.

Ares, que ha ganado en dos ocasiones esta prueba en 2015 y 2017, comenta: "Ferrol me gusta más que Ourense. Es el rally de casa para mí, y tengo más experiencia, no sólo porque lo he corrido más veces, sino que también porque el Rally de Narón se corre en las mismas carreteras. Lo tengo más controlado. Llego con ganas, sobre todo porque hicimos un test de más de cien kilómetros sobre el terreno y espero que aquí vayan mejor las cosas".

"Hay un tramo nuevo en Somoza que no conozco, pero el resto son iguales. Es una prueba bonita, con un poco de todo, aunque esta vez será más corto de lo habitual. El objetivo no puede ser otro que la victoria ya que, aunque en Ourense logramos un buen resultado y sumamos bastantes puntos, hay que ganar rallies para pelear por el título. Aparte de Pepe López y 'Cohete' Suárez, aquí tenemos a Surhayen Pernía que dará guerra, al igual que Alberto Monarri, ya más habituado al coche, y Víctor Senra, siempre muy rápido en Ferrol".

La gran reaparición del Rally de Ferrol es Surhayen Pernía, ausente en Ourense, que ahora se reincorpora con "muchísimas ganas y ansia por ver el ritmo tras el parón".

"El campeonato cada año está mejor, y como se vio en Ourense, donde el rally se decidió en el último tramo, puede ser otra prueba al sprint en esta emocionante temporada. Los tres hombres a batir serán Iván Ares, Pepe López y José Antonio Suárez, pero también tendremos que pelear frente a Alberto Monarri y Víctor Senra, que aquí siempre va muy fuerte. Para correr en esta prueba ha sido muy importante el apoyo de Frutas Buendía, que no sólo se une a Terra Training, sino que además va a realizar una donación de alimentos a Cruz Roja de Ferrol. Una bonita iniciativa que aún me va a dar más motivación", asegura el cántabro.

Recuerda que tanto en los canales de Hyundai España como en nuestra web podrás tener toda la información del Rally de Ferrol y del CERA Terra Mundis.

Horarios del Rally de Ferrol 2020 (hora peninsular española)

Viernes 21 de agosto

Salida: 17.30h

TC1 (14,9 km): 18.43

TC2 (14,1 km): 19.16

Reagrupamiento: 19.46

TC3 (14,9 km): 20.22

TC4 (14,1 km): 20.55

Asistencia y final de etapa: 21.57

Sábado 22 de agosto

Salida: 9.30

TC5 (20 km): 10.25

TC6 (9,4 km): 11.02

Reagrupamiento y asistencia: 11.57

TC7 (20 km): 14.27

TC8 (9,4 km): 15.04

TC9 (9,2 km): 15.57

Final del rally: 16.45

Así llega el CERA 2020 al Rally de Ferrol

1. Pepe López/Borja Rozada, Citroën: 38 puntos

2. Iván Ares/David Vázquez, Hyundai: 32

3. Alberto Monarri/Aberto Chamorro, Citroën: 28

4. Jose Antonio Suárez/ Alberto Iglesias, Skoda: 25

5. Iago Caamaño/Alberto Rodríguez, Ford: 23

Calendario del CERA 2020

Rally Ourense Termal, 24-25 de julio

Rally de Ferrol, 21-22 de agosto

Rally Princesa de Asturias, 11-12 de septiembre

Rally Villa de Llanes, 2-3 de octubre

Rally RACC Catalunya, 23-24 de octubre

Rally de la Nucía, 6-7 de noviembre

Rally Islas Canarias, 27-28 de noviembre

Rally Comunidad de Madrid-RACE, 11-12 de diciembre