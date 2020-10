CERA: horarios y dónde ver el Rally Princesa de Asturias 2020

La tercera cita del Campeonato de España de Rallies de Asfalto (CERA) 2020 se celebra este fin de semana después de que el Principado de Asturias no autorizase su celebración, inicialmente prevista para el 11 y 12 de septiembre.

Pero las negociaciones durante las primeras semanas de septiembre entre los organizadores, la Real Federación Española de Automovilismo y las autoridades de la Comunidad Autónoma llegaron a buen puerto y lograron establecer un plan anti-COVID-19 para celebrar la 57ª edición del Rally Princesa de Asturias.

Esta contará con una ceremonia de salida este viernes 23 de octubre a puerta cerrada en Oviedo y una jornada de competición, el sábado 24 de octubre, para completar 550,4 km (122 de los cuales serán cronometrados) y con pasadas nocturnas en los alrededores de Oviedo y Colunga. Los parques de asistencia estarán en La Manjoya y Bueño.

La lista de inscritos para el CERA cuenta con 57 coches, mientras que otros 80 participarán dentro del apartado autonómico (10 R5, la máxima categoría, dos R4, tres N5, dos GTR, 21 R2, tres R1).

Tras el duelo vivido en el Rally de Ferrol entre Pepe López (Citroën) y Cohete Suárez (Skoda), el campeonato llega con una batalla por todo lo alto en la que también está metido Iván Ares (Hyundai), a 15 puntos del madrileño.

Sin duda alguna, Laura Salvo, la joven copiloto fallecida hace dos semanas en un rally en Portugal, estará en el recuerdo de todos.

Ninguno de ellos ha estado parado, compitiendo en rallies fuera de campeonato como Fafe o Cóbreces. Suárez llega como doble ganador de la prueba en 2018 y 2019, mientras que Ares hizo lo propio en las dos ediciones anteriores.

"Llego muy motivado tras el buen resultado que conseguimos en Portugal. Me ayuda a creérmelo y espero que todo lo que aprendí en Fafe me sirva para estar en la lucha en el Princesa de Asturias. Pero el nivel en España en asfalto es muy alto, y no va a ser fácil porque 'Cohete' Suárez corre en casa y Pepe López está en forma, como hemos visto en las dos pruebas anteriores. Estará todo muy igualado como siempre, pero nosotros salimos con el objetivo de intentar ganar el rally", apunta Ares.

El público que quiera asistir a los tramos tendrá que registrarse aquí debido al plan anti-COVID-19 diseñado para evitar la propagación del virus.

El rally se podrá seguir en DIRECTO a través de Hyundai España, estad atentos que os daremos más información al respecto.

Horarios y recorrido del Rally Princesa de Asturias 2020 (hora peninsular española)

Sábado 24 de octubre de 2020

7.30: Salida

8.00: TC1 (14,1 km)

9.02: TC2 (15,9 km)

9.38: Reagrupamiento

10.27: Asistencia

11.30: TC3 (14,1 km)

14.32: TC4 (15,9 km)

13.24: Reagrupamiento

14.18: Asistencia

16.00: TC5 (15,3 km)

16.40: TC6 (15,5 km)

17.07: Reagrupamiento

18.28: Asistencia

20.10: TC7 (15,3 km)

20.50: TC8 (15,5 km)

22.30: Final

Así llega la general del CERA 2020 al Rally Princesa de Asturias

1. Pepe López, 76 puntos

2. Iván Ares, 59

3. José Antonio Suárez, 57

4. Alberto Monarri, 51

5. Javier Pardo, 42

