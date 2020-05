El Silk Way Rally no se celebrará en 2020

Los coches, camiones y motos (que debutaron por primera vez en 2019) no recorrerán las estepas y desiertos rusos. La organización del Silk Way Rally ha comunicado este jueves, a prácticamente un mes de su celebración, que no celebrará la 10ª edición del evento.

La pandemia por coronavirus sigue castigando al planeta y a los eventos deportivos y la decisión de Vladimir Chagin y su equipo llega dos meses después de que se vieran obligados a cancelar las etapas de Kazajistán y China y limitar el rally a territorio ruso.

A pesar de que los preparativos estaban avanzados, las incertidumbres a la hora de cruzar fronteras, las restricciones de viajes en avión y las diferentes medidas contra la COVID-19 que están imponiendo los gobiernos han sido determinantes.

"Hemos hecho un trabajo increíble, pero esta decisión debe ser aceptada y comprendida. Tenemos un planteamiento responsable y hoy la salud es la prioridad absoluta. La situación mundial aún es muy sensible y tenemos que lidiar con medidas de cuarentena en la mayor parte de Rusia", comentó Chagin.

"Ante esta incertidumbre, no podemos finalizar los preparativos ni organizar el evento. La semana que viene arrancaremos con entusiasmo, como siempre, la organización de la próxima edición, que será tan intensa y emocionante como acostumbramos".

Según confirma la organización en el comunicado oficial, ha sido el propio ministro de Deportes de Rusia y la Federación de Automovilismo del país quien les han "recomendado" que cancelen el evento.

Este iba a tener lugar del 2 al 11 de julio (8 etapas) e iba a ser una prueba puntuable para el Mundial FIM de Cross-Country, por segundo año consecutivo, y la Copa del Mundo FIA de la especialidad.

