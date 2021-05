Sainz y Al Attiyah se enzarzan tras el Rally de Andalucía

El Rally de Andalucía 2021, primera cita de la Copa del Mundo FIA de Cross Country, sigue dando de qué hablar 24 horas después de su final en Villamartín (Cádiz).

Nasser Al Attiyah y Mathieu Baumel se hicieron con la victoria tras la cuarta y última etapa, pero el qatarí y el francés recibieron una sanción de dos minutos por acortar los últimos 600 metros de la última especial del rally estilo Baja.

Esto dejó a Carlos Sainz y Lucas Cruz a solo 43 segundos de la victoria, pero el madrileño le afeó el gesto a Al Attiyah en redes sociales y criticó la actuación de los comisarios de la FIA estos días.

Ya en la Prólogo de la edición 2020 del rally el pasado octubre, Al Attiyah tiró de pillería para recortar parte del recorrido, según revelaron fuentes directas a Motorsport.com. Entonces, no se le impuso ninguna sanción, aunque se le advirtió de comportamientos reiterativos para el futuro.

La clave de esta polémica es que en el reglamento del Rally de Andalucía queda claro, tanto en su edición 2020, como en la de este año, que los competidores deben completar cada metro del evento según el Roadbook, no como en Raids en campo abierto como el Rally Dakar, que solo es obligatorio marcar todos los waypoints (puntos de paso), con sanciones por cada uno que no se registre.

El artículo 11.14 para este evento establece: “Para controlar el respeto del Road Book, todas las viñetas del Road Book que no incluyan waypoints tal como definidos en el art. 43 del RD RTT FIA 2021 se considerarán automáticamente como un Waypoint con un radio de apertura de 100 metros y un radio de validación de 20 metros. Cualquier infracción será notificada a los Comisarios Deportivos, quienes podrán imponer una sanción a su criterio”.

“Una pena ver estas imágenes de la última especial de ayer. Un piloto de la categoría de Nasser no necesita atajar un recorrido para luchar por una victoria. El año pasado ya vivimos un episodio igual con él y este año la organización [ASO] fue extremadamente contundente en las indicaciones a los pilotos, resaltando que no respetar el roadbook y el recorrido definido por los caminos implicaría una penalización mayúscula. Lamentablemente, los comisarios (FIA) dejaron este incidente en una mera penalización de dos minutos", comentó Sainz en su Twitter.

“Esto es incongruente con todo lo discutido con la organización e insuficiente para realmente penalizar al infractor. El Rally de Andalucía recorre tierras de labor, parcelas privadas y zonas protegidas, saltarse el recorrido no es solo antideportivo, sino que pone en riesgo futuras ediciones de este maravilloso rally y, peor aún, pone en riesgo al público y a otros competidores. Este tipo de acciones no son un buen ejemplo para nuestro deporte, esperemos que no se vuelva a repetir".

Pero el qatarí no se quedó callado y le contestó con un jocoso: “Jajajaja, no te decepciones”. Y, además, añadió unas horas después un vídeo en el que se ve a Sainz y Cruz en el Peugeot 3008 DKR en la Baja Aragón 2017 cruzando un sembrado, en lugar de seguir el camino.

