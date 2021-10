Cristina Gutiérrez consolida su liderato en Marruecos

La segunda etapa del Rally de Marruecos 2021 era la más larga de toda la edición, "y también la más bonita", en palabras de David Castera, director del evento. Con un total de 609 km (344 de los cuales cronometrados), los pilotos se adentraron en el famoso Erg Chebbi de los alrededores de Merzouga y sus complicadas dunas (algunas de ellas de hasta 150 metros de altura).

No obstante, a partir de la segunda mitad del día, las pistas rápidas poco visibles con rocas han vuelto a ser protagonistas.

En ese terreno, Cristina Gutiérrez y François Cazalet volvieron a demostrar que tienen un plus que sus rivales en la categoría T3 y se impusieron de nuevo en la especial tras salir 11º, acabando en la posición 16ª de la general en una jornada maratoniana.

Esto refuerza su liderato en la general de la categoría, lo que les da un margen de más de 32 minutos sobre sus rivales más cercanos, Álvarez-Panseri (South Racing).

Nasser Al Attiyah-Mathieu Baumel volvieron a lucirse en la categoría T1, donde se aprovecharon de las trazadas de los tres primeros coches que salen a pista en esta edición 2021 del Rally de Marruecos (los tres prototipos T1+ y T1-U que están fuera de reglamento). Así, endosaron nada menos que 6:01 a Al Rajhi y 6:49 a un Jakub Przygonski que se quiso desquitar de su jornada para olvidar del sábado, donde sufrió un problema con su buggy de X-Raid.

Por su parte, el argentino Lucio Álvarez y el español Armand Monleón (Toyota Overdrive) se han encaramado al top 3 de la general, a 32:32 de Al Attiyah y a 22:14 de Al Rajhi.

Los españoles Isidre Esteve y Txema Villalobos (Repsol Rally Team) completaron una segunda etapa sensacional, después de partir 36º para acabar el día en la 13ª posición de entre todos los coches FIA (T3 y T4 incluidos). Esto les aupa al top 10 de los T1 (18º de la general), a solo cinco minutos de su rival más cercano.

Resultados de la etapa 2 del Rally de Marruecos 2021 - Coches

Pos. # Piloto Equipo Tiempo 1 302 N. Al Attiyah / M. Baumel Toyota Gazoo Racing 3h45:16 2 305 Y. Al Rajhi / M. Orr Toyota Overdrive 6:01 3 307 J. Przygonski / T. Gottschalk MINI X-Raid buggy 6:49 4 303 L. Álvarez / A. Monleón Toyota Overdrive 10:16 5 310 M. Serradori / L. Minaudier Century CR6 15:00 6 304 M. Ekstrom / E. Bergkvist MINI X-Raid 15:44 7 306 R. Chabot / G. Pillot Toyota Overdrive 21:47 8 317 L. Baud / J. Garcin PH-Sport 24:20 9 421 R. Luppi / M. Justo BRP Can-Am 28:23 10 419 M. Goczal / S. Gospodarczyk BRP Can-Am 28:26

Clasificación general del Rally de Marruecos en coches - Etapa 2

Pos. # Piloto Equipo Tiempo 1 302 N. Al Attiyah / M. Baumel Toyota Gazoo Racing 6h51:48 2 305 Y. Al Rajhi / M. Orr Toyota Overdrive 10:18 3 303 L. Álvarez / A. Monleón Toyota Overdrive 32:32 4 306 R. Chabot / G. Pillot Toyota Overdrive 36:59 5 304 M. Ekstrom / E. Bergkvist MINI X-Raid 40:09 6 317 L. Baud / J. Garcin PH-Sport 52:05 7 419 M. Goczal / S. Gospodarczyk BRP Can-Am 57:27 8 400 A. Jones / G. Gugelmin BRP Can-Am 1h02:38 9 360 C. Gutiérrez / F. Cazalet OT3 1h03:29 10 421 R. Luppi / M. Justo BRP Can-Am 1h03:33

En la categoría de motos, Matthias Walkner (KTM), líder del Mundial FIM de Cross Country 2021, se repuso de la pérdida de tiempo del sábado y devolvió el golpe a Honda HRC. No obstante, los chilenos Nacho Cornejo y Pablo Quintanilla mantuvieron el tipo y apenas se dejaron más de 1:10 en meta este domingo.

Esto hace que Quintanilla se quede a solo 19 segundos del austriaco en la batalla por el liderato de la general, con Ricky Brabec, ganador del Dakar 2020, un minuto por detrás.

El español Joan Barreda, que ganó la primera etapa, se dejó más de ocho minutos en meta, después de tener algunos problemas de navegación. Pero tendrá una buena posición de salida para la jornada del lunes (11º), y tan solo cede 3:01 en la general.

"Estoy contento. Hemos podido mantener un ritmo alto durante toda la etapa. Hay mucha navegación y siempre hay algunos lugares donde dudas. Al principio, en torno al km 40, he cometido un pequeño error y he perdido unos cuatro minutos. Los de detrás han podido seguir las referencias y para ellos ha sido más fácil. He salido abriendo pista y he llegado al final así. Mañana intentaremos apretar y mantenernos atentos para no cometer ningún error. Estamos contentos de cómo está yendo este rally", comentó en meta el de Torreblanca.

El también español Lorenzo Santolino (Sherco) salió con todo, recuperando siete posiciones antes del kilómetro 161 de la especial. Pero la juventud de la nueva moto volvió a darle problemas y perdió tiempo en la parte de final del día. Aun así, logró acabar 19º, a 24:01 de Walkner.

"En el primer sector he ido cómodo hasta que encontré polvo, adelanté a varios pilotos. En las dunas he rodado con Skyler Howles y he ido a gusto con él, me ha venido bien. Hemos cogido a otro grupo, les hemos adelantado y he rodado bien. Tenemos que mejorar cosas de reglaje de suspensiones y a partir de ahí he tenido algunos problemas que tenemos que solucionar, la moto es muy nueva. Al final he rodado bien hasta los últimos kilómetros que he ido bien, pero he tenido avería de un aparato de navegación", comentó el salmantino este domingo, que sube en la general hasta el 21º puesto.

Franco Caimi (Hero) ha sido uno de los dos abandonos principales de la jornada, después de que su motor dijera basta en el km 171. Además, Stefan Svitko (KTM), que también estaba en el top 10 tras el primer día del rally, ha dicho adiós en el km 50 por una avería mecánica.

La tercera etapa del Rally de Marruecos contará con 603 km, de los cuales 340 serán cronometrados, con un enlace inicial de 75 km y otro final de 187, todo ello en la zona al sur de Zagora, cerca de la frontera con Argelia y en los alrededores del oasis de M'Hamid.

Resultados de la etapa 2 del Rally de Marruecos 2021 - Motos

Pos. # Piloto Equipo Tiempo 1 52 M. Walkner KTM 3h40:32 2 6 N. Cornejo Honda HRC 1:19 3 7 P. Quintanilla Honda HRC 2:50 4 11 D. Sanders KTM 3:40 5 47 K. Benavides KTM 4:04 6 16 R. Branch Yamaha 4:53 7 4 R. Brabec Honda HRC 5:48 8 1 S. Sunderland KTM 6:03 9 10 S. Howes Husqvarna 7:00 10 47 J. Rodrigues Hero 7:30

Clasificación general del Rally de Marruecos en motos - Etapa 2

Pos. # Piloto Equipo Tiempo 1 52 M. Walkner KTM 7h12:11 2 7 P. Quintanilla Honda HRC 00:19 3 4 R. Brabec Honda HRC 1:00 4 88 J. Barreda Honda HRC 3:01 5 11 D. Sanders KTM 4:57 6 6 N. Cornejo Honda HRC 5:57 7 47 K. Benavides KTM 11:18 8 42 A. van Beveren Yamaha 12:47 9 1 S. Sunderland KTM 18:09 10 77 L. Benavides Husqvarna 18:41