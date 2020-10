La segunda jornada del Rally de Andalucía 2020 tenía un buen coctel, con una primera parte de los finalmente 243 km cronometrados muy estrecha y resbaladiza entre olivos, y una segunda igual que la del miércoles: muy técnica, con zonas de alta velocidad y con subidas y bajadas estrechas.

Nasser Al Attiyah y Mathieu Baumel (Toyota) aprovecharon la superioridad de los 4x4 en este terreno para quitarse la espina de la jornada del miércoles, cuando rompieron el cardán delantero izquierdo y acabaron con solo dos ruedas motrices.

El qatarí y su copiloto francés protagonizaron un intenso duelo con Stephane Peterhansel (MINI X-Raid) durante los primeros 100 km, separados por apenas segundos. Pero el francés volvió a pinchar y rompió la llanta, dejándose 9:04 en meta.

Carlos Sainz y Lucas Cruz (MINI X-Raid) volvieron a sufrir con el dos ruedas motrices en los caminos andaluces, pero limitaron daños, a pesar de un pinchazo al comienzo de la segunda parte de la especial (que les hizo perder 03:30). Los españoles acabaron cuartos y son terceros en la general, a 5:12 de Al Attiyah y 4:59 de Al Rajhi.

"Otra etapa terminada, es muy importante para nosotros sumar kilómetros. La primera parte de la especial era muy lenta y estrecha, y al igual que ayer esto favorece poco a nuestro coche, que no se desenvuelve muy bien en este terreno. Luego hemos sufrido un pinchazo donde hemos perdido más de tres minutos. En la segunda parte de la especial, que era más ancha y rápida, hemos podido recuperar tiempo", comentó el bicampeón del mundo de rallies y tres veces ganador del Dakar.

Cristina Gutiérrez e Ignacio Santamaría volvieron a ser los segundos mejores españoles con el MINI All 4 Racing de X-Raid, acabando 12º, a 18:53 del ganador. Félix Macías se unió a Isidre Esteve y Gerard Farrés en las tres últimas posiciones del top 15.

En SSV, Austin Jones se llevó la etapa y Farrés/Monleón solo pudieron ser terceros, a 4:20 de su compañero. En la general, los españoles son segundos a 3:21 de Domzala y Marton, ganadores ayer.

Clasificación del Rally de Andalucía 2020 - Coches - Etapa 2

1. Nasser Al Attiyah (Toyota), 2h52:05

2. Yazeed Al Rajhi (Toyota), +2:36

3. Bernhard Ten Brinke (Toyota), +2:57

4. Carlos Sainz (MINI X-Raid), +5:38

5. Mathieu Serradori (Century Buggy), +8:38

Clasificación general del Rally de Andalucía 2020 - Coches

1. Nasser Al Attiyah (Toyota), 4h59:52

2. Yazeed Al Rajhi (Toyota), +00:23

3. Carlos Sainz (MINI X-Raid), +5:12

4. Bernhard Ten Brinke (Toyota), +7:40

5. Mathieu Serradori (Century Buggy), +15:00

En la categoría de motos, Ross Branch, el mejor rookie del pasado Dakar, ha seguido dando muestras de su calidad y velocidad. El de Botswana logró imponerse al líder del rally, un Kevin Benavides (Honda HRC) que aunque tuvo que abrir pista hoy y se cayó en el km 100 de la especial, arañándose el codo y dañando el manillar, consolida su posición.

Después de avisar el miércoles, el salmantino Lorenzo Santolino (Sherco TVS) se volvió a lucir este jueves, quedándose a 2:16 del ganador y aupándose a la segunda posición de la general, a 4:52 del argentino de Honda.

"Contento, me he encontrado bastante bien desde el principio, muy dentro del roadbook, leyendo bien las notas. He intentando rodar igual que ayer, con un ritmo en el que pudiera anticipar peligros, curvas o el trazado para no tener sustos porque el terreno desliza muchísimo, y creo que ha funcionado. Los últimos 40-50 kilómetros he tenido un problema en el roadbook, no lo podía pasar con el mando eléctrico y lo he tenido que pasar a mano. Por suerte era una zona que habíamos pasado en la primera etapa y estaba muy marcado, iba más que nada controlando los peligros”, apuntó Santolino.

"Lo importante es que me he encontrado bien, sin caídas ni nada, para ir cogiendo esa confianza y hacer kilómetros de cara al Dakar, y estar delante con el ritmo de los de cabeza. El trabajo del equipo previo a esta carrera ha funcionado, se ha trabajado mucho en suspensiones y en otros puntos que han mejorado la moto. A seguir rodando y sumando kilómetros".

Joan Barreda (Honda HRC) sufrió un problema con el GPS de su moto desde el km 50, perdiendo tiempo con la confusión, ya que no le marcaba los Way Points (puntos de control). Pero el castellonense pudo acabar 8º tras seguir a otro piloto y es cuarto en la general, a 8:08 de su compañero de equipo.

Sam Sunderland, el más rápido de las KTM el miércoles, ha tenido que abandonar el rally tras una caída en el km 10 de la especial. Aunque sufrió un fuerte golpe en su brazo, las pruebas de rayos X han descartado cualquier tipo de fractura.

La etapa del viernes, la tercera del Rally de Andalucía 2020, contará con 300 km cronometrados y 134 de enlace en los alrededores de Sevilla.

Clasificación del Rally de Andalucía 2020 - Motos - Etapa 2

1. Ross Branch (Yamaha), 2h58:38

2. Kevin Benavides (Honda HRC), + 00:42

3. Lorenzo Santolino (Sherco TVS), +2:16

4. Adrien Van Beveren (Yamaha), +2:36

5. Toby Price (KTM), +3:05

Clasificación general del Rally de Andalucía 2020 - Motos

1. Kevin Benavides (Honda HRC), 6h27:20

2. Lorenzo Santolino (Sherco TVS), +4:52

3. Adrien Van Beveren (Yamaha), +7:30

4. Joan Barreda (Honda HRC), +8:08

5. Ross Branch (Yamaha), +10:45