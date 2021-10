Cristina Gutiérrez abandona el Rally de Marruecos

Las opciones de victoria en el Rally de Marruecos 2021 para Cristina Gutiérrez se han diluido este martes en torno al km 160 de la cuarta especial del rally, la penúltima del programa. La burgalesa marchaba entre los 20 mejores de la etapa, tras haber arrancado 15ª, cuando su caja de cambios ha vuelto a decir basta.

Pese a que su compañero Seth Quintero rodó como escolta hasta ese momento, no hubo reparación posible y tuvo que remolcarla al tramo de carretera más cercano, después de estar parados en torno a una hora.

La burgalesa ya tuvo que abandonar la clasificación general del Dakar 2021 por una avería del mismo componente de su OT3 by Overdrive en la etapa 8. En Marruecos, antes de la especial de este martes contaba con un liderato de cerca de una hora respecto al segundo clasificado de la categoría T3. Ahora tendrán que valorar si merece la pena reengancharse para la última etapa y tratar de sumar puntos importantes para la Copa del Mundo FIA de Cross Country de su categoría, donde lideraba hasta este evento.

Entre los T1, Yazeed Al Rajhi ha cortado la racha de victorias de Nasser Al Attiyah, al que ha superado por 1:39 después de los 367 km cronometrados del día (para un total de 546). Przygonski ha cerrado el top 3, a solo 2:30 e Isidre Esteve se ha colado entre los 10 mejores después de una etapa perfecta.

En la general, Al Attiyah llega a la última jornada con 11:21 de ventaja sobre Al Rajhi y ya más de una hora sobre la pareja Álvarez-Monleón, que tienen a Mattias Ekstrom a 7:15 por detrás.

La organización ha recortado "por razones logísticas" la última jornada, que pasa a tener 166 km cronometrados (de los 291 previstos).

Resultados de la etapa 4 del Rally de Marruecos 2021 - Coches

Pos. # Piloto Equipo Tiempo 1 305 Y. Al Rajhi / M. Orr Toyota Overdrive 3h51:22 2 302 N. Al Attiyah / M. Baumel Toyota Gazoo Racing 1:39 3 305 J. Przygonski / T. Gottschalk MINI X-Raid buggy 2:30 4 309 S. Halpern / B. Graue MINI X-Raid buggy 12:27 5 304 M. Ekstrom / E. Bergkvist MINI X-Raid 13:58 6 310 M. Serradori / L. Minaudier Century CR6 14:35 7 303 L. Álvarez / A. Monleón Toyota Overdrive 20:26 8 301 D. Krotov / K. Zhiltsov MSK Rally Team 21:14 9 306 R. Chabot / G. Pillot MINI X-Raid 22:48 10 312 I. Esteve / T. Villalobos Toyota Overdrive 29:57

Clasificación general del Rally de Marruecos en coches - Etapa 4

Pos. # Piloto Equipo Tiempo 1 302 N. Al Attiyah / M. Baumel Toyota Gazoo Racing 14h14:20 2 305 Y. Al Rajhi / M. Orr Toyota Overdrive 11:21 3 303 L. Álvarez / A. Monleón Toyota Overdrive 1h04:00 4 304 M. Ekstrom / E. Bergkvist MINI X-Raid 1h11:15 5 306 R. Chabot / G. Pillot Toyota Overdrive 1h11:26 6 309 S. Halpern / B. Graue MINI X-Raid buggy 1h26.34 7 301 D. Krotov / K. Zhiltsov MSK Rally Team 1h43:53 8 419 M. Goczal / S. Gospodarczyk BRP Can-Am 1h59:15 9 403 A. Domzala / M. Marton Can-Am 2h06:03 10 421 R. Luppi de Oliveira / M. Justo Can-Am 2h07:48

En la categoría de motos, al igual que el lunes le tocó la cara, a Ricky Brabec (Honda HRC) le tocó la cruz este martes. El estadounidense, que abría pista, perdió más de 20 minutos con el ganador de la penúltima etapa del rally, Daniel Sanders (GasGas) y se dejó el liderato en sus problemas de navegación en unas zonas por las que ya se había pasado en días anteriores y contaban con muchas trazadas diferentes.

Matthias Walkner (KTM), que apenas se dejó 36 segundos en meta con Sanders, es el nuevo líder del Rally de Marruecos, pero apenas cuenta con 37 segundos de ventaja sobre Pablo Quintanilla (Honda HRC). Sanders se ha metido hoy en el top 3 de la general (5:46) y Brabec cae al cuarto puesto, a 7:34.

Joan Barreda (Honda HRC) volvió a recuperar sensaciones este martes, después de su grave error el lunes, cuando se saltó varios WayPoints (puntos de paso) y recibió 45 minutos de penalización por ello. El castellonense fue cuarto en la etapa, a 5:47 de Sanders, pese a una dura caída en un escalón de rocas, y está ahora a ocho minutos del top 10 (11º).

"Salíamos algo atrás, pero hoy ha sido una etapa muy rápida. No ha sido fácil porque llegabas a zonas complicadas, con muchas marcas, pero hemos conseguido encontrar todos los pasos. He ido con Skyler [Howes] durante gran parte del día y ha sido positivo. El objetivo era rodar y probar cosas en la moto y creo que, junto con la semana previa que tuvimos aquí, ha sido un entrenamiento de gran calidad en el desierto", comentó el de Torreblanca.

Por su parte, Lorenzo Santolino (Sherco), logró acabar la jornada 13º, a 18:02 del ganador y ya es 15º en la general, a casi media hora del top 10.

"Ha sido una etapa rápida, que se ha hecho larga, con muchas piedras. He ido solo hasta el kilómetro 160, que me he despistado en un sitio y me han pasado Rodrigues y Quintanilla, y con el polvo me he tenido que distanciar un poco. Después, en el kilómetro 170 había un way point con muchas trazadas para todos los lados, he tardado 2 o 3 minutos en encontrarlo, pero no he estado mucho tiempo. Lugo he ido solo hasta la neutralización, en el 240, con muchos puntos difícil de navegación porque parecía sencillo, pero había muchos ríos. Y al final me han pasado Price y Walkner y me he puesto en modo conservador porque había muchísimo polvo", añadió el salmantino.

Resultados de la etapa 4 del Rally de Marruecos 2021 - Motos

Pos. # Piloto Equipo Tiempo 1 11 D. Sanders GasGas 3h50:34 2 52 M. Walkner KTM 00:36 3 7 P. Quintanilla Honda HRC 2:55 4 88 J. Barreda Honda HRC 5:47 5 27 J. Rodrigues Hero 6:17 6 9 T. Price KTM 6:52 7 10 S. Howes Husqvarna 7:31 8 42 A. van Beveren Yamaha 10:05 9 47 K. Benavides KTM 10:10 10 77 L. Benavides Husqvarna 13:05

Clasificación general del Rally de Marruecos en motos - Etapa 4

Pos. # Piloto Equipo Tiempo 1 52 M. Walkner KTM 14h47:02 2 7 P. Quintanilla Honda HRC 00:37 3 11 D. Sanders GasGas 5:46 4 4 R. Brabec Honda HRC 7:34 5 42 A. van Beveren Yamaha 14:53 6 77 L. Benavides Husqvarna 26:41 7 47 K. Benavides KTM 33:46 8 27 J. Rodrigues Hero 36:13 9 29 A. Short Yamaha 36:24 10 6 N. Cornejo Honda HRC 39:19