Cristina Gutiérrez sigue al mando en Marruecos; Barreda, sancionado

La tercera jornada en el Rally de Marruecos 2021 ha dejado a un lado las dunas (solo pasaron un pequeño cordón) y ha apostado por una navegación compleja, con muchos cruces de caminos, en la especial más larga de esta edición: 340 km contra el reloj.

En esas circunstancias, Cristina Gutiérrez y François Cazalet (OT3 by Overdrive) han vuelto a ser los mejores de entre los FIA T3 (vehículos ligeros) para hacerse inicialmente con su tercera victoria de etapa y ampliar su liderato en la general a casi una hora de diferencia con la pareja Álvarez-Panseri (South Racing). Pero su compañero Seth Quintero, que salía 53º tras sufrir problemas con la bomba de la gasolina, la superó por menos de siete minutos en meta.

Entre los T1, Nasser Al Attiyah-Mathieu Baumel han vuelto a ser los mejores, imponiéndose por apenas 27 segundos a unos renacidos Przygonski-Gottschalk (MINI X-Raid buggy) y por 2:42 a Al Rajhi.

El qatarí y el francés cuentan ya con nada menos que 13 minutos de ventaja en al general, después de estar completando una semana sin grandes percances y con un ritmo endiablado, que se ve favorecido por la presencia del Toyota GR Hilux T1+ que pilota Erik Van Loon y que sale siempre a pista por delante del resto de coches, fuera de competición.

El argentino Lucio Álvarez y el español Armand Monleón (Toyota Overdrive) consolidan su top 3, aunque tienen a cinco minutos por detrás a su compañero Ronan Chabot.

Isidre Esteve y Txema Villalobos han completado una etapa de 10, a pesar de algunos problemas de navegación y un pinchazo en los últimos kilómetros, aderezados con el aro del acelerador del volante adaptado del piloto de Oliana, que se ha soltado en torno al km 240 de la especial. Aun así, han acabado 15º FIA (11º de los T1) y se quedan a solo 13 segundos de sus rivales por el 9º puesto en la general de los T1.

Resultados de la etapa 3 del Rally de Marruecos 2021 - Coches

Pos. # Piloto Equipo Tiempo 1 302 N. Al Attiyah / M. Baumel Toyota Gazoo Racing 3h29:31 2 307 J. Przygonski / T. Gottschalk MINI X-Raid buggy 00:27 3 305 Y. Al Rajhi / M. Orr Toyota Overdrive 2:42 4 310 M. Serradori / L. Minaudier Century CR6 8:43 5 309 S. Halpern / B. Graue MINI X-Raid buggy 12:07 6 303 L. Álvarez / A. Monleón Toyota Overdrive 12:41 7 306 R. Chabot / G. Pillot Toyota Overdrive 13:18 8 301 D. Krotov / K. Zhiltsov MSK Rally Team 16:35 9 304 M. Ekstrom / E. Bergkvist MINI X-Raid 16:47 10 317 L. Baud / J. Garcin PH-Sport 18:24

Clasificación general del Rally de Marruecos en coches - Etapa 3

Pos. # Piloto Equipo Tiempo 1 302 N. Al Attiyah / M. Baumel Toyota Gazoo Racing 10h21:19 2 305 Y. Al Rajhi / M. Orr Toyota Overdrive 13:00 3 303 L. Álvarez / A. Monleón Toyota Overdrive 45:13 4 306 R. Chabot / G. Pillot Toyota Overdrive 50:17 5 304 M. Ekstrom / E. Bergkvist MINI X-Raid 58:56 6 317 L. Baud / J. Garcin PH-Sport 1h10:19 7 309 S. Halpern / B. Graue MINI X-Raid buggy 1h15:46 8 301 D. Krotov / K. Zhiltsov MSK Rally Team 1h24:18 9 419 M. Goczal / S. Gospodarczyk BRP Can-Am 1h28:16 10 360 C. Gutiérrez / F. Cazalet OT3 1h31:34

En la categoría de motos, Ricky Brabec, ganador del Dakar 2020, completó una gran exhibición en la tercera jornada del Rally de Marruecos. El estadounidense, que salía sexto, se aprovechó del error de varios de sus rivales pasado el km 200 de los 340 de la especial del día –después del refuelling para las motos y quads– para llevarse la victoria de etapa y el liderato de la general.

El de Monster Energy Honda cuenta ahora con más 10 minutos de ventaja sobre su compañero Pablo Quintanilla (10:27). La primera KTM sigue siendo el líder del Mundial, Matthias Walkner, pese a que sufrió hoy abriendo pista, pero saldrá 13º a la penúltima etapa del rally el martes.

Joan Barreda, que acabó sexto la etapa, a 7:41 de Brabec, tuvo problemas de navegación y se saltó 3 WayPoints (puntos de paso), por lo que los comisarios le sancionaron con 45 minutos, lo que le hace caer del 2º puesto de la general al 13º, a 54:42 del líder.

Sebastian Bühler, de Hero, completó un gran día y acabó segundo, tras salir 17º, mientras que Andrew Short (Yamaha) fue tercero, apenas unos segundos por delante de su compañero Adrien van Beveren.

El otro español de los equipos punteros, Lorenzo Santolino (Sherco), mejoró sensaciones tras dos días complicados y acabó 7º el día tras la sanción a Barreda, subiendo al 18º puesto de la general.

"Hoy bastante bien, mejores sensaciones con la moto, hemos cambiado cosas en la suspensión para ir probando y me he encontrado bastante mejor. Lo único que al salir atrás he cogido a tres pilotos en 100 kilómetros, era todo pistas, algunas las habíamos pasado el domingo, había mucho polvo y era difícil adelantar, pero a partir de ahí he ido rodando solo y a buen ritmo intentando coger confianza con la moto y la verdad es que bien. Mañana saldré en una posición mejor para quizás rodar con algún piloto rápido y coger referencia del ritmo de cara al Dakar", comentó el salmantino, que parece haber acertado con la puesta a punto de su nueva moto.

Resultados de la etapa 3 del Rally de Marruecos 2021 - Motos

Pos. # Piloto Equipo Tiempo 1 4 R. Brabec Honda HRC 3h30:32 2 14 S. Bühler Hero 2:04 3 29 A. Short Yamaha 5:24 4 42 A. van Beveren Yamaha 5:46 5 2 F. Caimi Hero 6:12 6 88 J. Barreda* Honda HRC 7:41* 7 77 L. Benavides Husqvarna 8:40 8 15 L. Santolino Sherco 10:35 9 27 J. Rodrigues Hero 11:01 10 7 P. Quintanilla Honda HRC 11:08

*Sanción de 45 minutos por saltarse 3 WP

Clasificación general del Rally de Marruecos en motos - Etapa 3

Pos. # Piloto Equipo Tiempo 1 4 R. Brabec Honda HRC 10h43:43 2 7 P. Quintanilla Honda HRC 10:27 3 52 M. Walkner KTM 12:09 4 42 A. van Beveren Yamaha 17:33 5 11 D. Sanders GasGas 18:31 6 6 N. Cornejo Honda HRC 18:43 7 77 L. Benavides Husqvarna 26:21 8 1 S. Sunderland KTM 30:42 9 29 A. Short Yamaha 32:06 10 27 J. Rodrigues Hero 32:41