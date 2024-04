Carlos Tatay confirma su regreso a la competición, en coches y en la Baja Aragón

Gran noticia para todos los aficionados al motorsport. Carlos Tatay volverá a la competición en unas semanas, y más concretamente en la Baja Aragón (26 al 28 de julio). Será en coche del equipo TH Trucks Rally Team, con el que tendrá los primeros tests el próximo mes de mayo, y con el deseo futuro de poder estar en el Rally Dakar.

Curiosamente, el piloto valenciano volverá a subirse a un vehículo para competir unos días después de que se cumpla un año de su durísima lesión en Portimao, que le ha cambiado la vida. El español sufrió una dura caída durante una carrera del Europeo de Moto2, que le provocó una lesión medular incompleta, por la que está en silla de ruedas desde entonces.

En este tiempo, Tatay ha luchado por sus derechos en diversas batallas contra las Federaciones española y valenciana de motociclismo, denunciando que ambas no tenían al día sus seguros, por lo que no corrieron con los gastos del accidente ni le ayudaron posteriormente en su caro proceso de recuperación. A pesar de todo, el español no ha perdido la sonrisa, la esperanza ni las ganas de poder volver a andar algún día, realizando mejoras poco a poco, con mucho entreno y mucho sacrificio.

En el anuncio de su nueva aventura en la competición, Tatay no pudo ocultar su sonrisa por la noticia, por la que volverá a disfrutar de lo que más le gusta hacer con un equipo a la altura, con experiencia en competiciones como el propio Dakar.

"Este va a ser mi coche de competición de cara a la temporada 2024. Tengo muchísimas ganas. Como sabéis, me marqué un objetivo personal y profesional de competir cuando se cumpliera un año de la lesión. La competición va a ser un año y pocos días después, la Baja Aragón", comenzó Tatay en un post en su Instagram.

"Tengo muchas ganas de afrontar este nuevo proyecto con el equipo TH Trucks Rally Team, un equipazo del Dakar. Sabéis que tengo como sueño el Dakar, pero el primer objetivo será la Baja Aragón. Si todo va bien, queremos hacer los primeros tests en mayo. Estoy muy ilusionado y muy contento de volver a la competición, de volver a sentir esa pequeña presión, esas mariposillas".

"El coche no tiene nada que ver a lo que estoy acostumbrado ahora mismo en entrenamientos, es completamente de serie, esto ya es un coche de competición. En los rally-raids voy a llevar copiloto, es un mundo completamente nuevo para mí. Vamos a afrontarlo a tope y con muchas ganas, espero que esto dure muchos años", finalizó.