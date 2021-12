Podio y dos sustos para Miller en su 'cameo' en SBK en Australia

Mientras la mayoría de la parrilla de MotoGP se toman unas vacaciones y descansan de la temporada recientemente acabada, el piloto del equipo oficial Ducati, Jack Miller, se puso de nuevo el mono este fin de semana en la última ronda del Campeonato Australiano de Superbikes (ASBK) en el circuito de The Bend, como wild card.

El objetivo era divertirse y volver a correr delante de los aficionados locales tras no haber podido hacerlo en su país desde octubre de 2019 debido a la pandemia del coronavirus. Ducati le dio permiso para competir en el ASBK y le proporcionó un par de Panigale V4R.

Desde la primera sesión de entrenamientos quedó claro que Miller era uno de los mejores pilotos y que tenía posibilidades de ganar. Sin embargo, una caída en los libres frenó el rendimiento del australiano. El #43 perdió el tren delantero y se fue al suelo, sin mayores consecuencias.

Jack Miller, Ducati Corse

En la clasificación del sábado, Miller se quedó a 0,721s de hacer la pole. Su compañero de marca Wayne Maxwell fue claramente más rápido y le dejó segundo en parrilla. El piloto de 39 años llegó a las dos carreras como favorito y ganó ambas, asegurándose así también el título del ASBK 2021.

Susto en la primera carrera

En la primera manga, Miller se llevó un revolcón importante. En su pelea por el podio, Miller se tocó con el piloto de Yamaha, Aiden Waigner, y se cayó. Los dos dieron varias vueltas por la grava y el airbag del mono evitó males mayores. En la segunda carrera, el piloto de MotoGP pudo salir con la moto de repuesto y, tras una mala salida, terminó tercero.

"Me divertí muchísimo", comentó Miller sobre su experiencia en el ASBK. "Muy bien, en la primera carrera no fue tan divertida cuando me caí. Pero fui capaz de luchar. Por suerte teníamos una moto de repuesto".

Con una mejor salida, Miller podría haber conseguido incluso más que el tercer puesto. "No me gusta el control de salida de serie y creo que puedo hacerlo mejor yo mismo", apuntó. En referencia a la competitividad en el ASBK, estas fueron sus palabras: "El nivel es muy alto. No hay duda de que Wayne es un gran piloto".

Resultados de la clasificación en The Bend del ASBK 2021:

Wayne Maxwell (Ducati). Jack Miller (Ducati) Daniel Falzon (Yamaha)

Resultados de la carrera 1 en The Bend del ASBK 2021:

Wayne Maxwell (Ducati) Glenn Allerton (BMW) Cu Halliday (Yamaha)

Resultados de la carrera 2 en The Bend del ASBK 2021:

Wayne Maxwell (Ducati) Glenn Allerton (BMW) Jack Miller (Ducati)

Fotos: pilotos que han ganado carreras en MotoGP y SBK

Max Biaggi 1 / 17 Foto de: Dave Dyer John Kocinski 2 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mick Doohan 3 / 17 Foto de: Repsol Media Alex Barros 4 / 17 Foto de: Alessio Morgese Régis Laconi 5 / 17 Foto de: Dave Dyer Cal Crutchlow 6 / 17 Foto de: Dave Dyer Troy Bayliss 7 / 17 Foto de: Fabrice Crosnier Marco Lucchinelli 8 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Melandri 9 / 17 Foto de: Team Gresini Pierfrancesco Chili 10 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Nicky Hayden 11 / 17 Foto de: SBK Superbike International ltd. Chris Vermeulen 12 / 17 Foto de: Fabrice Crosnier Ben Spies 13 / 17 Foto de: Dave Dyer Carlos Checa 14 / 17 Foto de: Dave Dyer Makoto Tamada 15 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Garry McCoy 16 / 17 Foto de: Fabrice Crosnier Kevin Magee 17 / 17 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images