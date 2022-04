Vídeo: Rossi, en "la jungla" de coches ante su primera carrera

Cargar el reproductor de audio

"Welcome To The Jungle", la mítica canción de los Guns N' Roses, sirve para resumir la primera jornada como piloto del GT World Challenge Europe para Valentino Rossi (quien, por otro lado, admira al grupo estadounidense).

El sábado de apertura de la temporada 2022 de resistencia para el 'Doctor' acabó con buenas sensaciones, tras lograr buenos tiempos al volante del Audi R8 LMS GT3 Evo2 del Team WRT y que comparte con Frédéric Vervisch y Nico Müller.

En los entrenamientos libres de la mañana del sábado, Rossi acabó con un mejor tiempo personal de 1:42.564 frente al 1:40.586 de Vervisch que daba al equipo #46 el sexto puesto en la general y en la Clase PRO. Luego, Rossi fue el primero en salir a la pista en la preClasificación de la tarde, que empezó bajo una ligera llovizna.

Tras 11 vueltas, intercaladas con un cambio de neumáticos, Rossi bajó hasta el 1:41.041, consiguiendo ser mucho más constante que por la mañana, donde un periodo de Full Course Yellow le había obligado a levantar el pie durante su tanda más rápida.

Müller logró el 1:40.638 que permitió al Audi de Rossi acabar en puesto 15º de la general (14º PRO), la misma posición de salida que confirmaron tras la clasificación de este domingo por la mañana, donde se quedaron a 0.544 del coche hermano, el otro Audi del Team WRT que se llevó la pole.

Motorsport.com pudo estar presente en la rueda de prensa del sábado de Valentino Rossi, que podrás leer tras ver el vídeo que el propio piloto colgó en sus redes sociales y donde se le puede ver en mitad de la acción en Imola. La carrera de tres horas será este domingo a las 15:00h.

Pregunta: ¿Cómo fue el primer día de tu nueva aventura?

Respuesta: "Estuvo bien, muy interesante para entender las cosas, ya que en invierno hicimos algunas pruebas tratando de conocer el coche. Es un nuevo comienzo, siempre tuve la idea de correr en coches cuando dejara las motos. Las sensaciones ya son buenas, pero obviamente en un fin de semana de carreras todo es diferente, sobre todo con tantos coches en pista. Hay mucha confusión y gente peleando, así que no es fácil, pero de momento las sensaciones no están mal".

P: ¿Qué nos puedes decir del coche?

R: "Tenemos que trabajar un poco más para encontrar el equilibrio perfecto. Todo es nuevo para mí, espero tener diversión, ¡pero en la pista es como estar en una jungla! Somos muchos, pasan muchas cosas y tendremos numerosas peleas".

P: ¿Estás satisfecho con el ritmo de la primera jornada?

R: "No está mal, pero entendí que es muy difícil saber tu nivel en comparación con los demás hasta la clasificación y la carrera. Todo cambia muy rápido, pero creo que conduje bastante bien y no estoy tan lejos de Nico y Fred. Hay algunos puntos en los que debo mejorar, pero trabajaremos en eso y el equipo lo ha hecho todo muy bien. Los ingenieros y mecánicos son del más alto nivel, tanto en el trabajo en el coche como en el análisis de datos. Sin embargo, todavía hay más que podemos hacer".

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3: Nico Müller, Frédéric Vervisch, Valentino Rossi

P: ¿Cómo de grande es este reto para ti, viniendo de MotoGP?

R: "Tengo que decir que el nivel del campeonato y de los pilotos, sobre todo en lo que respecta a mis compañeros de equipo en WRT, es bastante alto y hay mucho trabajo por hacer en cuanto a mecánica del coche, por lo que es algo diferente. Las motos siguen siendo mi primer amor, así que no puedo compararlo, pero es un gran desafío y me estoy divirtiendo. El coche es rápido y cuando tratas de llevarlo al límite sientes que sube la adrenalina y las emociones. Intento dar lo mejor de mí mientras me divierto, pero también sabemos que para ello hay que luchar por las primeras posiciones, así que tenemos que intentar ser competitivos".

P: ¿Dónde crees que necesitas mejorar y cuáles son tus puntos débiles?

R: Comparado con las motos es difícil comparar los resultados de los entrenamientos libres porque nunca sabes si los demás tienen más o menos gasolina o van con neumáticos viejos o nuevos. Pero los mejores siempre van rápido y saben llevar el coche al límite en poco tiempo. En la primera parte del circuito logro ir bien, luego a partir de la 'Tosa' tengo mas dificultades, pierdo algo entre 'Piratella', 'Acque Minerali' y 'Variante Alta', donde los demás son más fuertes que yo. En 'Rivazza' y en la recta final lo estoy haciendo bien, así que tendré que trabajar esos puntos, tratando de tomar las mejores trazadas para aprovechar el agarre del coche".

P: ¿Te preocupa el tráfico y los doblados? Imola es una pista estrecha y hay 52 coches...

R: "La cantidad de coches y el nivel competitivo son algunas de las razones por las que elegí este campeonato, porque había otros excelentes, pero con pocos coches. Desgraciadamente, en Italia el GTWC es poco conocido, tal vez ahora que estoy yo aquí la gente empiece a seguirlo. Si hubiera estado en una categoría con prototipos, que son más rápidos que los GT, probablemente habría tenido problemas. Para mí, viniendo de las motos, todo es muy extraño, así que prefiero encontrarme en un campeonato donde el nivel es más o menos el mismo. ¡Y aquí nunca ruedas solo! Siempre hay alguien más rápido o más lento que tú, así que ciertamente es difícil. ¡Pero me gustan estos desafíos y no me aburriré!".

P: ¿Cuánto entrenaste en el simulador durante el invierno?

R: "Me divierto mucho con el simracing, pero también es útil para entender cómo conducir un coche en Imola, algo que nunca había hecho. Conozco la pista por las motos, pero no había estado aquí desde hace más de 20 años, por lo que el simulador fue excelente para comprender los cambios, las trayectorias y mejorar tus habilidades".

P:¿Cómo está viviendo la vuelta a Imola?

R: "Es fantástico, es una pista única en el centro de la ciudad, algo que no se suele ser en circuitos de carreras. Pero también me encanta el diseño, con los coches puedes apretar fuerte en los cambios de altura y durante el invierno habíamos intentado divertirnos mucho aquí en el simulador. También corrí en otras pistas del campeonato, pero esta es sin duda la mejor".

P: Este domingo es la primera carrera: ¿qué tendrás que aprender?

R: "Habrá que ver qué pasa, hasta ahora solo he hecho dos carreras de resistencia, pero éramos muchos menos coches y cuando estás en la pista con pilotos que van a un ritmo similar al tuyo es difícil adelantar. Tendré que entender dónde arriesgarme y dónde esperar, no será simple pero estoy muy emocionado, no empezaré yo [arrancará su compañero] y creo que es la elección correcta, tal vez tenga la oportunidad de hacerlo más adelante en el campeonato. Creo que haré el stint central, pero con estos coches hay que saber llegar al límite sabiendo que su comportamiento cambia mucho en función del consumo de gasolina y neumáticos, así que será muy bonito averiguarlo todo. Fuimos 12º en la categoría PRO (15º en la general) y ese podría ser un resultado bastante realista, pero sería bueno estar en el top 10".