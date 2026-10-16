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Verstappen deja boquiabierto a su compañero en el GTWCE: "Lo único que piensas es: ¡Wow!"
A Ben Barnicoat se le quedó la boca abierta el jueves en Portimao, cuando Max Verstappen, al ponerse al volante del Mercedes-AMG GT3, alcanzó de inmediato un gran ritmo.
Heiko Stritzke
Publicado: 16 oct 2026, 11:54
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Ben Barnicoat admite abiertamente que tiene que mejorar su propio rendimiento para poder estar a la altura de sus compañeros de equipo, Max Verstappen y Chris Lulham, en la última prueba de la temporada 2026 del GT World Challenge (GTWC) Europe en Portimão.
El piloto británico detalló cómo es colaborar este fin de semana con alguien de la talla de Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1. Barnicoat no tuvo reparos en confesar que se quedó muy sorprendido con el talento mostrado por el neerlandés.
"Sinceramente, es exactamente como trabajar con cualquier compañero de equipo normal en GT. Max es muy sencillo, y se entrega al máximo, pero tiene un talento extraordinario".
"No había pilotado el coche [Mercedes-AMG GT3] desde las 24 Horas de Nürburgring y, literalmente, ya en su primera vuelta de ayer [entrenamientos del jueves], lo único que piensas es: '¡Vaya, wow!'. La verdad es que no necesita mucho tiempo para coger ritmo".
El inglés se mostró igualmente elogioso con el tercer piloto del equipo Verstappen Racing: "Lo mismo se aplica a Chris Lulham. Ha tenido una temporada fantástica y, hasta ahora, está rodando muy rápido en la pista. Creo que realmente tendré que subir mi nivel para poder seguirles el ritmo a los dos".
El piloto oficial de Lexus en la IMSA fue designado a última hora para completar el trío de pilotos del Mercedes-AMG GT3 #3 de Verstappen Racing en el Autódromo Internacional do Algarve. Para evaluar el desgaste de los neumáticos y el equilibrio de cara a la carrera principal, de tres horas que será el sábado por la noche, Verstappen realizó una extensa tanda larga de 48 minutos durante la primera sesión de entrenamientos libres del viernes por la mañana.
Recuerda:
"Estaba bastante satisfecho con ello", explica Barnicoat en referencia a las impresiones de Verstappen. "Sin duda, tenemos que ajustar un poco más el coche. La tónica general hasta ahora ha sido que, aunque tenemos un coche muy rápido, no es precisamente fácil de conducir".
El hecho de que el Mercedes-AMG solo haya quedado en vigésima posición en la FP1 de Portimao no preocupa en absoluto al equipo. En la sesión del viernes por la mañana se observaron varios Mercedes-AMG GT3 —entre ellos, el de Verstappen Racing— con problemas en la rápida curva final de Portimao, con los vehículos desviándose considerablemente de la trayectoria ideal al pasar por un bache situado en el centro de la curva. En algunos casos, incluso se salían de la pista.
"Si tienes que hacer un relevo de una hora y el coche no es fácil de manejar, eso acaba pasando factura en algún momento. Esa era la idea detrás de la tanda larga: queríamos que el coche fuera algo más manejable y prepararnos lo mejor posible para la carrera, sobre todo para la oscuridad [al final de la prueba]", añadió Barnicoat. "Este viernes por la mañana hacía un poco más de fresco, correspondiéndose con lo que nos esperará cuando oscurezca. Simplemente queríamos hacernos una idea clara de dónde estamos".
Para el propio piloto de 29 años, la participación en el Algarve supone un regreso al Mercedes-AMG GT3, que pilotó por última vez a principios de 2025 en la Asian Le Mans Series. Aunque el cambio de su habitual Lexus RC F GT3 al AMG requiere pequeños ajustes, el británico se siente muy a gusto en el entorno del equipo.
"No es un coche nuevo para mí, ya he pilotado el Mercedes unas cuantas veces. Pero, claro, estoy acostumbrado al Lexus, por lo que me lleva un poco de tiempo adaptarme. Es un coche algo diferente, pero de momento va bastante bien. Tengo compañeros de equipo extremadamente rápidos, lo cual es genial, y están haciendo un trabajo estupendo. De momento, todo va bien", cerró.
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