Declaraciones

GTWE

Verstappen deja boquiabierto a su compañero en el GTWCE: "Lo único que piensas es: ¡Wow!"

A Ben Barnicoat se le quedó la boca abierta el jueves en Portimao, cuando Max Verstappen, al ponerse al volante del Mercedes-AMG GT3, alcanzó de inmediato un gran ritmo.

Heiko Stritzke

Publicado: 16 oct 2026, 11:54

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Ben Barnicoat admite abiertamente que tiene que mejorar su propio rendimiento para poder estar a la altura de sus compañeros de equipo, Max Verstappen y Chris Lulham, en la última prueba de la temporada 2026 del GT World Challenge (GTWC) Europe en Portimão.

El piloto británico detalló cómo es colaborar este fin de semana con alguien de la talla de Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1. Barnicoat no tuvo reparos en confesar que se quedó muy sorprendido con el talento mostrado por el neerlandés.

"Sinceramente, es exactamente como trabajar con cualquier compañero de equipo normal en GT. Max es muy sencillo, y se entrega al máximo, pero tiene un talento extraordinario".

"No había pilotado el coche [Mercedes-AMG GT3] desde las 24 Horas de Nürburgring y, literalmente, ya en su primera vuelta de ayer [entrenamientos del jueves], lo único que piensas es: '¡Vaya, wow!'. La verdad es que no necesita mucho tiempo para coger ritmo".

El inglés se mostró igualmente elogioso con el tercer piloto del equipo Verstappen Racing: "Lo mismo se aplica a Chris Lulham. Ha tenido una temporada fantástica y, hasta ahora, está rodando muy rápido en la pista. Creo que realmente tendré que subir mi nivel para poder seguirles el ritmo a los dos".

El piloto oficial de Lexus en la IMSA fue designado a última hora para completar el trío de pilotos del Mercedes-AMG GT3 #3 de Verstappen Racing en el Autódromo Internacional do Algarve. Para evaluar el desgaste de los neumáticos y el equilibrio de cara a la carrera principal, de tres horas que será el sábado por la noche, Verstappen realizó una extensa tanda larga de 48 minutos durante la primera sesión de entrenamientos libres del viernes por la mañana.

Recuerda:

"Estaba bastante satisfecho con ello", explica Barnicoat en referencia a las impresiones de Verstappen. "Sin duda, tenemos que ajustar un poco más el coche. La tónica general hasta ahora ha sido que, aunque tenemos un coche muy rápido, no es precisamente fácil de conducir".

El hecho de que el Mercedes-AMG solo haya quedado en vigésima posición en la FP1 de Portimao no preocupa en absoluto al equipo. En la sesión del viernes por la mañana se observaron varios Mercedes-AMG GT3 —entre ellos, el de Verstappen Racing— con problemas en la rápida curva final de Portimao, con los vehículos desviándose considerablemente de la trayectoria ideal al pasar por un bache situado en el centro de la curva. En algunos casos, incluso se salían de la pista.

"Si tienes que hacer un relevo de una hora y el coche no es fácil de manejar, eso acaba pasando factura en algún momento. Esa era la idea detrás de la tanda larga: queríamos que el coche fuera algo más manejable y prepararnos lo mejor posible para la carrera, sobre todo para la oscuridad [al final de la prueba]", añadió Barnicoat. "Este viernes por la mañana hacía un poco más de fresco, correspondiéndose con lo que nos esperará cuando oscurezca. Simplemente queríamos hacernos una idea clara de dónde estamos".

Para el propio piloto de 29 años, la participación en el Algarve supone un regreso al Mercedes-AMG GT3, que pilotó por última vez a principios de 2025 en la Asian Le Mans Series. Aunque el cambio de su habitual Lexus RC F GT3 al AMG requiere pequeños ajustes, el británico se siente muy a gusto en el entorno del equipo.

"No es un coche nuevo para mí, ya he pilotado el Mercedes unas cuantas veces. Pero, claro, estoy acostumbrado al Lexus, por lo que me lleva un poco de tiempo adaptarme. Es un coche algo diferente, pero de momento va bastante bien. Tengo compañeros de equipo extremadamente rápidos, lo cual es genial, y están haciendo un trabajo estupendo. De momento, todo va bien", cerró.

También puedes leer:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior GTWCE | Verstappen se arriesga a una sanción tras hacer trompear a un rival en su debut

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Heiko Stritzke





GTWCE | Verstappen se arriesga a una sanción tras hacer trompear a un rival en su debut



GTWE



GTWE 1 h



GTWCE | Verstappen se arriesga a una sanción tras hacer trompear a un rival en su debut





Duelo de gigantes: Rossi contra Verstappen; un duelo desigual en GT3



GTWE



GTWE 22 h



Duelo de gigantes: Rossi contra Verstappen; un duelo desigual en GT3





GTWCE Portimao: qué debes saber sobre la carrera de Verstappen, horarios y cómo ver



GTWE



GTWE 2 d



GTWCE Portimao: qué debes saber sobre la carrera de Verstappen, horarios y cómo ver

Más de

Max Verstappen





GT World | Verstappen advierte a sus rivales: "Corro para ganar"



GTWE



GTWE



Portimão



3 h



GT World | Verstappen advierte a sus rivales: "Corro para ganar"





Pilotos y equipos de la F1 para 2027: ¿qué asientos libres quedan?



Fórmula 1



Fórmula 1 19 h



Pilotos y equipos de la F1 para 2027: ¿qué asientos libres quedan?





DAZN emitirá gratis el duelo entre Verstappen y Valentino Rossi en Portimão



GTWE



GTWE 1 d



DAZN emitirá gratis el duelo entre Verstappen y Valentino Rossi en Portimão

Más de

2 Seas Motorsport





Verstappen prueba el Mercedes-AMG GT3: ¿Plan secreto para las 24h de Nürburgring?



Endurance



Endurance 9 m



Verstappen prueba el Mercedes-AMG GT3: ¿Plan secreto para las 24h de Nürburgring?





¿Qué hay detrás del contacto de Verstappen con Aston Martin y su GT3?



GTWE



GTWE 23 feb 2025



¿Qué hay detrás del contacto de Verstappen con Aston Martin y su GT3?





IGTC: Mercedes gana las 12h del Golfo; Gounon es campeón y podio de Rossi



Intercontinental GT Challenge



Intercontinental GT Challenge



12h del Golfo



10 dic 2023



IGTC: Mercedes gana las 12h del Golfo; Gounon es campeón y podio de Rossi

Últimas noticias





Verstappen deja boquiabierto a su compañero en el GTWCE: "Lo único que piensas es: ¡Wow!"



GTWE



GTWE GTWE 6 min



Verstappen deja boquiabierto a su compañero en el GTWCE: "Lo único que piensas es: ¡Wow!"





Marc Márquez, designado mejor deportista español en 2025



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Indonesia



33 min



Marc Márquez, designado mejor deportista español en 2025





Ferrari ficha al español Daniel Mirón para la Drivers Academy de 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



1 h



Ferrari ficha al español Daniel Mirón para la Drivers Academy de 2027





Lista de inscritos para Macao 2026: coches, equipos y pilotos



GT



GT GT 1 h



Lista de inscritos para Macao 2026: coches, equipos y pilotos

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse