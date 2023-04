Valentino Rossi: "¿Mi futuro? Dependerá de mi velocidad"

Valentino Rossi tiene este fin de semana en Monza su primera cita en 2023 con el GT World Challenge, más concretamente del calendario de resistencia. El Doctor, aclamado por el numeroso público que le esperaba para hacerse fotos y firmar autógrafos a la salida de los boxes del equipo WRT, también fue protagonista este sábado por un error que le hizo estrellarse contra las barreras de la 'Parabolica' durante la pre clasificación.

Eso no quitó la sonrisa de la cara al piloto de Tavullia, que apareció muy centrado en su nuevo compromiso a bordo del BMW M4 GT3 #46 compartido con Maxime Martin y Augusto Farfus, deseoso de involucrarse de nuevo en el campeonato y de crecer antes de dar nuevos pasos adelante. Rossi habló sobre la actualidad y su futuro en la rueda de prensa celebrada en el circuito ante medios entre los que se encontraba Motorsport.com.

"Por fin empieza de nuevo la temporada europea, la segunda para mí en este campeonato. Empezar en Monza es especial, estamos en Italia y he hecho muchos rallies aquí, así que me gusta el lugar y la pista. 2023 es un año de cambios para mí, ya que el equipo ha pasado de Audi a BMW", dijo. "Con el M4 me siento bien, hemos hecho muchas pruebas, creo que en algunas pistas podremos hacerlo bien, en otras quizás sufriremos, pero en general estamos hablando de un coche muy diferente comparado con el Audi".

Posteriormente, explicó su error de este sábado: "Por desgracia cometí un error en la Parabólica al ir demasiado hacia la izquierda, toqué la línea blanca y al frenar perdí el control. Golpeé las barreras, pero sin demasiados daños. El problema es que hemos perdido tiempo útil para afinar más las cosas, veremos cómo vamos en carrera".

Sobre las diferencias entre el Audi que pilotaba en 2022 y su BMW de 2023, 'Il Dottore' lo tiene claro: "La mayor diferencia es sin duda el motor, porque el M4 tiene el turbo y está montado en la parte delantera. Esto cambia el uso de las marchas y los puntos de frenado porque es más pesado delante. También es un coche más grande, algo que tiene ventajas e inconvenientes. En curvas rápidas es más estable y rápido, en general da más confianza. Por eso decía que llevará tiempo y kilómetros entender realmente cómo sacarle todo el potencial".

Posteriormente, pasó a hablar de su futuro. Valentino Rossi no quiso mojarse, aunque las 24 Horas de Le Mans estén en el radar. Lo importante es ser rápido: "De momento te soy sincero, no lo sé [qué pasará en el futuro]. Dependerá mucho de mi rendimiento, seguro que el objetivo es correr en Le Mans, que forma parte del WEC. Pero me gusta mucho el GT World Challenge porque el nivel es muy alto y estás en pista con coches de la misma categoría. Además, tenemos las 24 Horas de Spa, que es la carrera más importante entre los GT3. Quizá en el futuro pensemos en algo mixto, carreras del WEC y carreras del GTWC, pero ya veremos porque ahora no lo sé", dijo.

Al ser preguntado por su próximo reto, añadió: "Me gustaría ir rápido y fuerte, llegar a lo más alto de la categoría. Luego también hacer otras carreras. Tuve la oportunidad de correr las 12 Horas de Bathurst, que fueron preciosas, pero hay muchos eventos de GT3 que se merecen [la oportunidad]. Por lo demás, en realidad, ni siquiera sé lo que haré. No me he fijado un objetivo preciso, puede que exista la posibilidad de pilotar prototipos como LMP2 o LMDh, pero dependerá mucho de mi velocidad", finalizó.