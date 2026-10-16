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GTWCE | Verstappen evita la sanción en Portimao: reprimenda por hacer trompear a un rival

Max Verstappen recibió una reprimenda y un punto de penalización en su debut en el GT World Challenge Europe por tocar y hacer trompear al Audi #25 de Ezequiel Pérez Companc en la FP1 de Portimao.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 16 oct 2026, 13:01

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#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen

Foto de: SRO

Max Verstappen ha evitado ser sancionado para su debut en el GT World Challenge Europe, que se está produciendo este fin de semana en Portimao para una carrera de tres horas que tendrá lugar este sábado, a partir de las 18:00 horas de la tarde para España.

Aprovechando el parón de la Fórmula 1 y la coincidencia del principal campeonato de SRO con las 6 Horas de Barcelona del Mundial de Resistencia, el tetracampeón del mundo está compartiendo el Mercedes-AMG #3 de su equipo, Verstappen Racing, con Ben Barnicoat y Chris Lulham, de cara a una prueba en la que coincidirá con otras estrellas del mundo del motor, como Valentino Rossi, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, en el BMW #46.

Sin embargo, el arranque del fin de semana para el neerlandés no ha estado exento de polémica. Cuando apenas se habían disputado tres minutos de los Libres 1 de este viernes por la mañana, Verstappen protagonizó una controvertida acción al tocar y hacer trompear al Audi R8 LMS GT3 Evo II #25 de Sainteloc Racing, en la curva 3 (Lagos), pilotado en ese momento por Ezequiel Pérez Companc.

Verstappen esperaba que su rival le dejara más espacio en el viraje, pero acabó protagonizando el toque, acción que de inmediato quedó bajo investigación por parte de los comisarios del GTWCE. Sin embargo, el holandés ha evitado recibir una sanción que pueda afectar a su posición en la parrilla de salida.

Los comisarios deportivos de la categoría de GT confirmaron a primera hora de la tarde que solamente impondrán a Verstappen una reprimenda, además de un punto de penalización, que no tendrá consecuencias deportivas para él ni para sus compañeros de coche.

"Los comisarios revisaron las imágenes de vídeo y escucharon a los pilotos del coche #3 [Verstappen] y del coche #25 [Pérez Companc]", empezaron explicando los comisarios sobre su decisión. "El piloto del coche #25 declaró que estaba concentrado en los coches que tenía delante, y que no pudo ver al coche #3 a su derecha. Consideró que se trató de un desafortunado incidente de carrera. El piloto del coche #3 explicó que intentó adelantar, esperando que el coche #25 se mantuviera por el exterior de la curva, y que se sorprendió cuando este giró hacia el interior".

"Tras examinar el asunto en profundidad, los comisarios determinaron que el coche #3 provocó una colisión evitable con el coche #25 en la curva 3 y que era el único responsable del incidente. Los comisarios tuvieron en cuenta como circunstancias atenuantes que el incidente se produjo en la primera vuelta de la primera sesión de entrenamientos libres y que la cola de coches que precedía al #25 afectó a su trazada".

"Por lo tanto, los comisarios decidieron imponer la sanción mencionada [una reprimenda]. Se recuerda a los competidores que tienen derecho a recurrir determinadas decisiones de los comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA, dentro de los plazos aplicables", cerraron.

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