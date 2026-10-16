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GTWCE | Mercedes logra el mejor tiempo en la FP2, pero no lo consigue Verstappen, 4º

Max Verstappen y sus compañeros de equipo evitan problemas y siguen trabajando para la carrera del GT World Challenge en Portimao, aunque el mejor tiempo en la FP2 lo ha logrado otro Mercedes.

Heiko Stritzke

Publicado: 16 oct 2026, 14:28

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Tras un comienzo agitado en la primera sesión de entrenamientos libres, los segundos 90 minutos de pruebas del viernes en el GT World Challenge Europe transcurrieron con mucha más tranquilidad. Después de que Max Verstappen, al volante del Mercedes Verstappen #3 (Verstappen/Barnicoat/Lulham; 4º), recibiera una reprimenda por la colisión ocurrida en la primera sesión de ensayos, la segunda tanda transcurrió sin incidentes destacables. (Resultados completos, aquí)

Recuerda:

Solo hubo una bandera amarilla por Full Course Yellow, durante la cual todos los coches tuvieron que reducir su velocidad a 80 km/h, cuando el que fuera campeón del DTM Mirko Bortolotti se quedó parado con el Lamborghini Temerario #63 (Perera/Paul/Bortolotti).

Esto frustró una vuelta rápida de Max Verstappen, que comenzó la sesión al volante del #3 y luego cedió el volante a Ben Barnicoat. Así, los dos recién llegados a Verstappen Racing disfrutaron de más tiempo de entrenamientos, tras haberse repartido ya la primera sesión entre ellos.

Chris Lulham, que cuenta con más experiencia con el coche, salió a pista en la última media hora. Poco antes del final, le montaron neumáticos nuevos y, con ellos, marcó el cuarto mejor tiempo, de 1:43.229.

Como era de esperar, los tiempos al mediodía fueron más lentos que por la mañana. Solo el Mercedes #17 de GetSpeed (Aron/Götz/Schiller; 1.º) bajó de 1:43, con un mejor registro de 1:42,988, logrado por el piloto de AMG Performance, Fabian Schiller.

En segunda posición se situó el Audi Attempto #99 (Pereira/Frassineti/Aka) de la Gold Cup, con el que Alex Aka y Dylan Pereira habían ganado una de las carreras sprint en Barcelona. El Ford HRT #65 (Oosten/Baert/Coseteng; 3.º) de la Silver Cup también terminó por delante del AMG de Verstappen.

En total, tres Mercedes-AMG GT3, dos Audi R8 LMS GT3 Evo II, dos Ford Mustang GT3 Evo y, respectivamente, un BMW M4 GT3 Evo, un Porsche 911 GT3 R (992) y un McLaren 720S GT3 se situaron entre los diez primeros. La sesión de clasificación, en la que contará el tiempo promedio de los tres pilotos, comenzará a las 18:30 horas.

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