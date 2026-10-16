Crónica de clasificación
GTWE Portimão
GTWCE: Verstappen se queda lejos de la pole en Portimão y Rossi se hunde
Porsche se llevó la pole en las 3 Horas de Portimão, donde Max Verstappen no pudo pasar de la 15ª posición con su Mercedes. Valentino Rossi también sufrió y acabó penúltimo tras la anulación de su mejor tiempo.
Francesco Corghi
Publicado: 16 oct 2026, 18:47
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El Porsche de Boutsen VDS ha conseguido la pole position para las 3 Horas de Portimão, la carrera que pondrá punto final a la temporada 2026 de la Endurance Cup del GT World Challenge Europe, donde el Mercedes de Max Verstappen tendrá que conformarse con salir desde la 15ª posición de la parrilla.
Tras las dos sesiones de entrenamientos libres disputadas durante la jornada, el departamento técnico de SRO Motorsports Group ha realizado ajustes en el Balance of Performance (BoP), añadiendo 5 kg a Audi, Ford y BMW, mientras que Mercedes, McLaren y Lamborghini han visto reducido su peso en 5 kg. Los cambios más importantes han afectado a Ferrari, Corvette y Aston Martin, que se han beneficiado de una reducción de 15 kg. Los Porsche han sido los únicos que han mantenido su peso sin modificaciones.
Y precisamente el Porsche 911 #2 de Dorian Boccolacci, Alessio Picariello y Morris Schuring se ha impuesto tanto en la clasificación general como en la categoría Pro Cup, con un tiempo medio de 1:42.071, superando por 0.108 segundos al Mercedes #17 de GetSpeed, pilotado por Aron, Götz y Schiller.
Hasta el último momento también ha luchado por la primera posición el Porsche #80 de Lionspeed GP, con el trío formado por Feller, Buus y Preining, aunque finalmente ha tenido que conformarse con la tercera plaza.
A su lado, completando la segunda fila de la parrilla, estará el Ford #64 de HRT, seguido del Ferrari #50 de AF Corse y del Mercedes #48 de Winward 'Mamba', los primeros que han terminado a más de dos décimas de la pole en una clasificación, como siempre, extremadamente ajustada.
El McLaren #59 de Garage 59 ha terminado séptimo, mientras que el Ferrari #71 de Selected Car Racing, pilotado por Schandorff, Ebdrup y Birch, ha finalizado octavo y se ha llevado la pole position de la Gold Cup. En esta categoría, el McLaren #58 de Garage 59 y el Porsche #10 de Boutsen VDS han quedado por detrás del Ferrari 296, ocupando las posiciones 11ª y 12ª de la general.
Completando el top 10 absoluto encontramos al Aston Martin #7 de Comtoyou Racing y al Ferrari #51 de AF Corse, ambos a menos de cuatro décimas de la primera posición.
En cuanto a Verstappen, el neerlandés ha conseguido el 14º mejor tiempo en la Q3, aunque las dificultades para el Mercedes #3 de su equipo ya habían quedado patentes anteriormente durante los turnos de Ben Barnicoat y Chris Lulham, que también estuvieron lejos de los más rápidos.
Mal resultado para BMW, con el #32 de WRT como el mejor de los M4 en la 14ª posición y el #998 de Rowe Racing en la 19ª. Peor le han ido las cosas al #46 de Hesse, Verhagen y Rossi, ya que a Valentino le han anulado su mejor vuelta por superar los límites de pista, quedándose sin tiempo válido y cayendo hasta la 60ª y penúltima posición.
Los Lamborghini Temerario #96 de Rutronik Racing y #63 de GRT saldrán desde las posiciones 18ª y 20ª, respectivamente.
En la Silver Cup, la pole position ha sido para Coseteng, Oosten y Baert, gracias al tiempo medio de 1:42.589 conseguido al volante del Ford #65 de HRT, con el que han superado por un estrecho margen al BMW #30 de WRT, campeón de la categoría. El tercer puesto ha sido para el Audi #66 de Tresor Attempto Racing, a tres décimas.
Por detrás han terminado el Mercedes #6 de GetSpeed y el McLaren #23 de RJN, mientras que los Ferrari #45 de Rinaldi Racing y #52 de AF Corse han quedado más retrasados.
En la Bronze Cup, los más rápidos han sido De Haan, Kellett y Leung, que han situado al BMW #991 de Paradine en lo más alto de la clasificación con un registro de 1:42.976, superando por apenas unas centésimas al Mercedes #87 de Winward y al Ferrari #74 de Kessel Racing.
Las 3 Horas de Portimão comenzarán el sábado 17 de octubre a las 17:00 hora local (18:00 en España peninsular).
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat
Foto di: SRO
Clasificación completa de las 3 Horas de Portimão del GT World Challenge Europe 2026
Pos # Classe PILOTI Team AUTO MEDIA Q1 Q2 Q3 1 2 Pro Cup Morris Schuring, Dorian Boccolacci, Alessio Picariello Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R EVO 1:42.071 1:42.445 1:41.856 1:41.912 2 17 Pro Cup Ralf Aron, Maximilian Götz, Fabian Schiller Mercedes-AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3 EVO 1:42.179 1:42.607 1:42.101 1:41.831 3 80 Pro Cup Ricardo Feller, Thomas Preining, Bastian Buus Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R EVO 1:42.250 1:42.670 1:41.998 1:42.082 4 64 Pro Cup Arjun Maini, Fabio Scherer, Thomas Drouet HRT Ford Racing Ford Mustang GT3 EVO 1:42.252 1:42.533 1:42.387 1:41.838 5 50 Pro Cup Albert Costa, Arthur Leclerc, Lilou Wadoux AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 1:42.279 1:42.875 1:42.167 1:41.795 6 48 Pro Cup Lucas Auer, Luca Stolz, Maro Engel Mercedes-AMG Team MANN-FILTER Mercedes-AMG GT3 EVO 1:42.283 1:42.564 1:42.392 1:41.893 7 59 Pro Cup Joseph Loake, Dean Macdonald, Jack Hawksworth Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:42.302 1:42.576 1:42.225 1:42.107 8 71 Gold Cup Frederik Schandorff, Malte Ebdrup, Simon Birch Selected Car Racing Ferrari 296 GT3 EVO 1:42.335 1:42.567 1:42.787 1:41.652 9 7 Pro Cup Mattia Drudi, Ross Gunn, Nicki Thiim Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:42.352 1:42.524 1:42.369 1:42.165 10 51 Pro Cup Tommaso Mosca, Lorenzo Ferrari, Nicola Lacorte AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 1:42.479 1:42.655 1:42.278 1:42.506 11 58 Gold Cup Thomas Fleming, Louis Prette, Benjamin Goethe Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:42.524 1:42.714 1:42.694 1:42.165 12 10 Gold Cup Gilles Magnus, Robin Knutsson, Alessandro Ghiretti Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R EVO 1:42.535 1:43.040 1:42.589 1:41.977 13 65 Silver Cup Maxime Oosten, Nicolas Baert, Eduardo Coseteng HRT Ford Racing Ford Mustang GT3 EVO 1:42.589 1:43.042 1:42.923 1:41.802 14 32 Pro Cup Kelvin van der Linde, Jordan Pepper, Charles Weerts Team WRT BMW M4 GT3 EVO 1:42.620 1:42.854 1:42.430 1:42.578 15 3 Pro Cup Ben Barnicoat, Chris Lulham, Max Verstappen Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 1:42.624 1:43.124 1:42.655 1:42.093 16 30 Silver Cup Amaury Cordeel, Matisse Lismont, Ignacio Montenegro Team WRT BMW M4 GT3 EVO 1:42.647 1:43.482 1:42.457 1:42.002 17 99 Gold Cup Dylan Pereira, Andrea Frassineti, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:42.662 1:42.688 1:42.806 1:42.493 18 96 Pro Cup Patric Niederhauser, Marco Mapelli, Luca Engstler Rutronik Racing Lamborghini Temerario GT3 1:42.797 1:43.111 1:42.778 1:42.504 19 998 Gold Cup Ugo De Wilde, Tim Tramnitz, Jens Klingmann Rowe Racing BMW M4 GT3 EVO 1:42.815 1:43.092 1:42.831 1:42.524 20 63 Pro Cup Franck Perera, Maximilian Paul, Mirko Bortolotti TGI Team by GRT Lamborghini Temerario GT3 1:42.900 1:43.864 1:42.870 1:41.966 21 66 Silver Cup Sebastian Øgaard, Rocco Mazzola, Ariel Levi Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:42.914 1:43.167 1:42.865 1:42.712 22 6 Silver Cup Anthony Bartone, Aurelien Panis, Cesar Gazeau GetSpeed Team Bartone Bros Mercedes-AMG GT3 EVO 1:42.965 1:44.130 1:42.582 1:42.184 23 991 Bronze Cup James Kellett, Darren Leung, Robert De Haan Paradine Competition BMW M4 GT3 EVO 1:42.976 1:43.234 1:43.723 1:41.971 24 34 Pro Cup Christian Krognes, Jamie Day, Henrique Chaves natural elements by Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:42.989 1:43.510 1:42.930 1:42.527 25 84 Pro Cup Christopher Haase, Simon Reicher, Markus Winkelhock Eastalent Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:42.994 1:43.092 1:43.493 1:42.398 26 23 Silver Cup Horatio Fitz-Simon, Maxwell Lynn, Ben Dörr Team RJN McLaren 720S GT3 EVO 1:43.008 1:43.618 1:43.368 1:42.040 27 87 Bronze Cup Gabriele Piana, Rinat Salikhov, Marvin Dienst Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 1:43.027 1:43.302 1:43.673 1:42.107 28 74 Bronze Cup Dustin Blattner, Lorenzo Patrese, Dennis Marschall Kessel Racing Ferrari 296 GT3 EVO 1:43.028 1:44.044 1:42.709 1:42.332 29 25 Silver Cup Ezequiel Perez Companc, Etienne Cheli, Ivan Klymenko Sainteloc Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:43.060 1:43.401 1:42.925 1:42.854 30 60 Gold Cup Casper Stevenson, Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen JMW Motorsport Ferrari 296 GT3 EVO 1:43.103 1:43.198 1:43.082 1:43.031 31 9 Silver Cup Max Hofer, Mikkel Pedersen, Aliaksandr Malykhin Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R EVO 1:43.105 1:43.418 1:42.928 1:42.969 32 42 Bronze Cup Javier Sagrera, Ahmad Al Harthy, Calan Williams Oman Racing by Century Motorsport BMW M4 GT3 EVO 1:43.128 1:43.358 1:43.545 1:42.483 33 555 Silver Cup Jean-Baptiste Simmenauer, James Higgins, Loris Cabirou CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 1:43.135 1:43.751 1:43.065 1:42.590 34 4 Gold Cup Freddie Tomlinson, Harry George, Adam Smalley Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:43.149 1:43.506 1:43.278 1:42.664 35 98 Pro Cup Philipp Eng, Marco Wittmann, Jake Dennis Rowe Racing BMW M4 GT3 EVO 1:43.175 1:43.695 1:43.025 1:42.806 36 45 Silver Cup Axcil Jefferies, Dylan Medler, David Perel Rinaldi Racing Ferrari 296 GT3 EVO 1:43.176 1:43.669 1:43.457 1:42.404 37 269 Bronze Cup Max Moritz, Raphael Rennhofer, Klaus Bachler High Class Racing Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:43.180 1:44.291 1:43.070 1:42.179 38 111 Gold Cup Jim Pla, Simon Gachet, James Kell CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 1:43.195 1:43.554 1:43.020 1:43.013 39 20 Pro Cup Philip Ellis, Nikita Mazepin, Dominik Baumann Team Motopark Mercedes-AMG GT3 EVO 1:43.214 1:43.705 1:43.354 1:42.583 40 12 Bronze Cup Gabriel Rindone, Tom Kalender, Mikael Grenier GetSpeed Team Dubai Mercedes-AMG GT3 EVO 1:43.272 1:45.212 1:42.353 1:42.252 41 91 Bronze Cup Ralf Bohn, Robert Renauer, Huub van Eijndhoven Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R EVO 1:43.280 1:44.242 1:43.215 1:42.384 42 52 Silver Cup Jef Machiels, Gilles Stadsbader, Matias Zagazeta AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 1:43.292 1:43.290 1:43.682 1:42.906 43 21 Silver Cup Kobe Pauwels, Oliver Söderström, Sebastien Baud Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:43.304 1:43.286 1:43.304 1:43.324 44 19 Silver Cup Aaron Walker, Marcos Siebert, Christian Mansell Team Motopark Mercedes-AMG GT3 EVO 1:43.311 1:44.238 1:43.167 1:42.528 45 93 Bronze Cup Lucas Wolf, Eddie Cheever, Christopher Froggatt Ziggo Sport Tempesta Racing Porsche 911 GT3 R EVO 1:43.324 1:43.866 1:42.431 1:43.676 46 992 Silver Cup Daryl De Leon, Christian Hahn, Josh Rowledge Paradine Competition BMW M4 GT3 EVO 1:43.365 1:43.567 1:43.401 1:43.129 47 24 Gold Cup Mikkel Mac, Kasper H. Jensen, Dennis Lind Steller Motorsport Chevrolet Corvette Z06 GT3 R 1:43.436 1:43.680 1:43.918 1:42.710 48 44 Silver Cup Tommy Pintos, Joshua Rattican, Jayden Kelly Greystone GT McLaren 720S GT3 EVO 1:43.444 1:44.386 1:43.232 1:42.716 49 35 Silver Cup Lucas Legeret, Mark Kastelic, Mateo Villagomez Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:43.497 1:44.132 1:43.344 1:43.015 50 88 Bronze Cup Daniele Di Amato, Carrie Schreiner, Aleksei Nesov Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:43.565 1:43.925 1:44.096 1:42.675 51 89 Bronze Cup Bashar Mardini, Patrick Kolb, Alex Fontana Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R EVO 1:43.656 1:45.060 1:43.673 1:42.236 52 77 Bronze Cup Jop Rappange, Nigel Schoonderwoerd, Yelmer Buurman KPX Motorsport BMW M4 GT3 EVO 1:43.696 1:43.968 1:44.807 1:42.313 53 5 Silver Cup Dante Rappange, Guilherme Oliveira, Mikey Porter Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:43.726 1:44.955 1:43.060 1:43.164 54 54 Silver Cup Tanart Sathienthirakul, Francesco Simonazzi, Angus Whiteside Dinamic GT Porsche 911 GT3 R EVO 1:43.807 1:45.134 1:43.266 1:43.022 55 11 Bronze Cup Marcelo Tomasoni, Aaron Muss, Valentin Hasse-Clot Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:44.075 1:45.628 1:44.107 1:42.491 56 8 Bronze Cup Reinhold Krahn, Pietro Armanni, Joel Sturm Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:44.294 1:46.964 1:43.671 1:42.249 57 41 Bronze Cup Sebá Malucelli, Alan Hellmeister, Marcos Gomes Razoon - more than racing Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:44.689 1:45.939 1:44.394 1:43.736 58 914 Bronze Cup Richard Wolf, Max Mutschlechner, Leo Pichler Razoon - more than racing Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1:44.963 1:47.408 1:44.264 1:43.217 59 999 Bronze Cup Patrick Charlaix, Jordan Boisson, Marvin Klein GetSpeed Team PCX Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 1:45.792 1:50.869 1:44.075 1:42.434 60 46 Pro Cup Max Hesse, Valentino Rossi, Neil Verhagen Team WRT BMW M4 GT3 EVO 1:42.621 1:42.679 1:42.563 61 222 Bronze Cup Kiern Jewiss, Charles Dawson, Reece Barr 2Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:42.694 1:43.110 1:42.278
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