Vettel logra un reconocimiento especial en los Autosport Awards

Vettel sumó 53 victorias en grandes premios del mundial de Fórmula 1 en sus 299 participaciones y consiguió cuatro títulos consecutivos entre 2010 y 2013 con Red Bull. Se retiró de la F1 después de terminar décimo con Aston Martin en la cita final de la temporada 2022, en el GP de Abu Dhabi de noviembre.

El alemán, de 35 años, recibió su Premio Gregor Grant, que reconoce los logros de toda una vida en el automovilismo, de manos del reportero de Autosport F1 Luke Smith en los Premios Autosport en Grosvenor House, Londres, el 4 de diciembre.

Cuando se le preguntó qué echaría de menos de las carreras, Sebastian Vettel dijo: "Lo que tanto me gusta, al principio no te das cuenta porque eres joven, pero creo que es la oportunidad de trabajar con tanta gente que es muy apasionada con lo que hace".

"Hace 10 años pensaba: 'Es normal, así vive todo el mundo'. Pero luego descubrí que no es normal y que mucha gente no tiene ese privilegio".

"Encuentras mucha motivación desde tu interior al salir al mundo y conocer a tantos hombres y mujeres capacitados y al divertirte recorriendo con ellos el camino. Hay muchas cosas que me llevo de estos años".

Vettel dijo no estar seguro "de lo que me espera, pero estoy muy ilusionado", y explicó que estaba deseando pasar tiempo con sus tres hijos (dos niñas y un niño) y su mujer.

"No es que precisamente odie la Fórmula 1. He disfrutado de las dos últimas carreras, después del anuncio me quité un gran peso de encima porque este deporte ocupaba todo en mi cabeza y tengo muchas ganas de darles a mis hijos el tiempo que a mí me dieron cuando yo tenía esa edad".

"Mis padres me dedicaron mucho tiempo y yo también quiero estar ahí con los míos".

