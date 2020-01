'Apex 2.0', el increíble autoregalo de Leclerc de dos ruedas

En la primera década de los 2000, en la que en Fórmula 1 entraron muchos fabricantes oficiales, a los mejores pilotos se les prohibía cualquier tipo de actividad fuera de las pistas que pudiera poner en peligro su integridad física.

Las cláusulas eran muchas: prohibido el esquí, las actividades automovilísticas alternativas y obviamente prohibidas las motos.

Diez años después, los pilotos gozan de mayor libertad: actualmente vemos a Valtteri Bottas participando en rallies, Lewis Hamilton a los mandos de la Yamaha M1 de MotoGP, y además otros pilotos que ya no esconden su pasión por las dos ruedas.

El último piloto de F1 en revelar su amor por las motos fue Charles Leclerc, que se hizo un regalo muy especial para Navidad con una curiosa historia.

Al igual que otros muchos aficionados, el piloto de Ferrari sigue a Bad Winners en redes sociales y decidió enviar un mensaje directo al Instagram de la compañía parisina que colabora con Husqvarna, preguntando si era posible que le fabricaran una de sus motos especiales siguiendo sus sugerencias.

"Pensé que era un mensaje de spam", confesó Walid, el manager de Bad Winners, "Charles me dijo que llevaba tiempo siguiéndonos y que le gustaban nuestras motos, y me preguntó si podíamos fabricar una para él... ¡No sabía si creerlo, pero luego me llamó por teléfono y realmente era él!".

Las indicaciones de Leclerc fueron muy claras: un 'especial' derivado de "The Apex", hecha a medida hace tres años en base a Yamaha FZS 600, pero fabricada a partir de una nueva Husqvarna Vitpilen 701.

Un trabajo minucioso, con algunos de los componentes hechos con impresoras 3D y un importante uso de carbono, incluidas las llantas hechas por el especialista británico Dymag, por sugerencia del propio Leclerc.

Al final, nació lo que en Bad Winners bautizaron como la "Apex 2.0", un resultado que gustó mucho a Charles y también recibió elogios de los fanáticos que siguen a la compañía francesa. Tanto, que se decidió poner el kit a la venta para todo el público con cuatro variantes de personalización cuyo precio oscila entre 14.700 y 21.000 euros.

La 'Stage 4', la más cara, ofrece exactamente la personalización que hará que tu Vitpilen sea igual que la de Leclerc.

