El hombre de Nissan que ayudó a los inicios de Alonso y más pilotos

Cualquier aficionado de Fernando Alonso probablemente sepa de su paso por el Open by Nissan, que luego se llamó Euro Open by Nissan, más tarde World Series by Nissan y acabaría, tras varios cambios y fusiones, siendo las World Series Fórmula V8 3.5. Lo que probablemente casi todos desconozcan es quién fue el hombre que impulsó, en 1997, la creación de ese campeonato apoyando la idea de Jaime Alguersuari (padre), con el objetivo de llevar hasta la Fórmula 1 a cualquier joven estrella emergente del automovilismo en nuestro país.

Fue Daniel Young, entonces presidente de Nissan España (lo fue entre 1995 y 2003), quien hizo realidad el proyecto, y este jueves recibió su merecido homenaje en Barcelona, organizado por el propio Alguersuari, por Nissan Motor España y por la viuda de Daniel.

Allí estuvieron presentes otros pilotos como Antonio Garcia (tres veces ganador de Le Mans, entre otros muchos éxitos), que se proclamó campeón cuando en el año 2000 se llamaba Open Telefónica by Nissan y Marc Gené, el primer campeón, en 1998, del Open by Nissan un año antes de llegar a la Fórmula 1.

Daniel Young empezó a trabajar en la automoción en 1968, en General Motors, y tras trabajar en América y Asia, llegó a Europa en Suecia, en 1977. Su paso a España, de la que se enamoró rápidamente, fue en los primeros años de la década de los 80, y en 1993 firmó por Nissan Motor Ibérica como director Genéral comercial, antes de pasar a ser el CEO de Nissan España en 1995.

Young ayudó a cumplir el sueño de Jaime Alguersuari en 1997 de cara a 1998, y el español, promotor del nacimiento del Open by Nissan y de su continuidad a lo largo de más de 15 años, declaró: "En 1997, el automovilismo español de monoplazas era algo absolutamente local y regional, España no tenía presencia en la competición internacional de monoplazas, era absolutamente cero, y no teníamos ningún peso en el mundo de la Fórmula 1".

"Teníamos como deportistas una necesidad, en base a la cual tuve un sueño y sabía qué solo una persona de la industria de la automoción en España, quizá, lo podría entender", dijo en referencia a Daniel Young. "Sin ninguna esperanza de lograrlo, visité a ese ejecutivo y le conté mi sueño, mi sorpresa fue que dijo 'adelante'. La decisión de ese ejecutivo, de Daniel Young, lo cambio todo. Su decisión se convirtió en compromiso y lo siguió hasta el final, en 2003, con la misma intensidad".

"Hoy en día Fernando Alonso es, probablemente, el piloto español más popular de la historia en la Fórmula 1 y puedo asegurar que si Daniel Young no hubiera dado su 'OK' a la colaboración de Nissan con el proyecto de la Formula Nissan, Fernando Alonso no estaría hoy en la Fórmula 1, como seguramente jamás hubiesen podido estar en la élite de la competición en circuito pilotos como Marc Gené, Antonio Garcia, Carlos Sainz o incluso mi propio hijo, que llegó a ser en 2009 el piloto más joven de la historia en debutar en la Fórmula 1 con solo 19 años. Seguiremos la estrella de Daniel Young, porque el automovilismo español se lo debe a desde 1997".

Por su parte, Marc Gené comentó: "Fe una gran suerte poder conocer a una persona extraordinaria como Daniel Young, tanto a nivel personal como profesional. Gracias a iniciativas impulsadas por Daniel como la Formula Nissan muchos pilotos pudimos disfrutar de nuestros sueños, algunos incluso llegando a la F1. Me ha hecho muchísima ilusión poder estar junto a su familia y amigos en este Memorial Daniel Young".

Además de Alonso, Gené o Antonio García, por las distintas denominaciones de la Fórmula Nissan y las World Series by Nissan pasaron otros pilotos conocidos como Ricardo Zonta, Frank Montigny, Heikki Kovalainen, Narain Karthikeyan o el también exitoso piloto español Miguel Molina.

En el homenaje también intervinieron Joaquín Verdegay, presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Automovilismo, que entró la Insignia de Oro de la RFEDA a título póstumo a Daniel Young, y la viuda de Daniel, Inge Aerts de Young.

Christian Costaganna, CEO de Nissan Motor España, agradeció de Young su contribución que, "durante los años que fue presidente de Nissan España, fue la de posicionar la marca Nissan. Desde los cimientos creados con los todoterrenos, como el Nissan Patrol y los camiones que fabricábamos en la planta de Ávila, la convirtió en opción de compra dentro del segmento de los turismos, para los españoles".

"Fue también el primer ejecutivo de Nissan en España en superar la cifra de 50.000 unidades vendidas en un año y, quizá, destacaría de su legado que tuvo claro en su trabajo diario la satisfacción y el reconocimiento a todos los empleados de la marca, permitiendo desarrollar un gran orgullo de pertenencia a Nissan, que aún tenemos hoy".

La unión de Daniel Young con otra leyenda del automovilismo español

Además de Fernando Alonso, hay otra leyenda de nuestro deporte que también contribuyó al homenaje con un vídeo de saludo, y que está agradecido con Daniel Young. Es Carlos Sainz padre, al que Young (en su etapa en General Motors) ayudó a convertirse en piloto oficial de Opel para el Campeonato de España de Rallies y luego pasase al WRC.

"Hace 40 años y gracias a Daniel Young que estaba en Opel, me dio la oportunidad de conducir un Opel Manta 400 en el Rally de Catalunya del 84, donde terminé segundo", dijo en el vídeo. Lo que vino después, ya saben, gloria.