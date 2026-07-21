Las dudas más habituales de quienes se compran una moto por primera vez

Comprar una moto por primera vez suele ser una decisión ilusionante, pero también plantea numerosas preguntas.

Más allá de elegir el modelo adecuado, los nuevos motoristas deben familiarizarse con aspectos relacionados con la documentación, el mantenimiento, la seguridad y los seguros.

Una de las principales preocupaciones son las dudas sobre el seguro para la moto. Elegir la modalidad adecuada, conocer las coberturas disponibles o saber qué factores influyen en el precio de la póliza son cuestiones habituales entre quienes estrenan vehículo.

¿Qué tipo de seguro conviene contratar?

La legislación española obliga a disponer, como mínimo, de un seguro de responsabilidad civil para poder circular. Sin embargo, muchos conductores optan por ampliar las coberturas con protección frente a robo, incendio, daños propios, asistencia en carretera o defensa jurídica.

La elección depende de factores como el valor de la motocicleta, su antigüedad, el uso que se le dará y el presupuesto disponible. En motocicletas nuevas o de mayor cilindrada suele ser habitual valorar coberturas más completas para proteger una inversión importante.

¿Influye la experiencia del conductor?

Sí. La edad, los años de carnet, el historial de siniestros, la cilindrada o incluso el lugar de residencia pueden influir en las condiciones del seguro. Un conductor con experiencia y sin accidentes registrados suele acceder a condiciones más favorables que un motorista novel.

También es habitual que las aseguradoras tengan en cuenta el kilometraje anual estimado y si la moto duerme en garaje privado o permanece estacionada habitualmente en la vía pública.

¿Cada cuánto tiempo necesita mantenimiento?

Aunque depende del fabricante, la mayoría de motocicletas requieren revisiones periódicas cada 5.000 o 10.000 kilómetros, además de controles anuales aunque apenas se utilicen.

Elementos como el aceite, los filtros, la presión de los neumáticos, la cadena, las pastillas de freno o el nivel de líquidos deben revisarse con frecuencia. Un mantenimiento preventivo reduce averías y mejora tanto la seguridad como la vida útil del vehículo.

¿Qué equipamiento es realmente imprescindible?

Muchos principiantes piensan únicamente en el casco, pero la protección va mucho más allá. Una equipación adecuada incluye chaqueta con protecciones homologadas, guantes, botas específicas y pantalones reforzados.

La ropa técnica ayuda a minimizar las lesiones en caso de caída y también mejora el confort frente al viento, la lluvia o las altas temperaturas. Se trata de una inversión que acompaña al motorista durante muchos años.

¿Qué documentación hay que llevar?

Además del permiso de conducción correspondiente, la moto debe estar matriculada, disponer de ITV en vigor cuando corresponda y contar con un seguro obligatorio activo.

Aunque parte de la documentación ya puede consultarse en formato digital mediante aplicaciones oficiales, conviene comprobar siempre qué documentos son necesarios antes de iniciar cualquier desplazamiento.

También resulta recomendable conservar los justificantes de revisiones y mantenimientos, especialmente si en el futuro se pretende vender la motocicleta.

¿Cómo ganar confianza durante los primeros meses?

Los primeros kilómetros sirven para adquirir experiencia y desarrollar hábitos de conducción seguros. Se recomienda practicar en recorridos conocidos, evitar maniobras bruscas, mantener una distancia de seguridad superior a la de un coche y anticiparse a los movimientos del resto de vehículos.

Y ahora sí, ¡a disfrutar de tu nueva moto!