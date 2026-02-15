Ir al contenido principal

Artículo especial
Coches

Construyendo dos modelos icónicos de Audi desde cero, con Mattel

Mattel Brick Shop reforzó su línea de hotwheels de construcción con dos magníficos modelos de Audi, que Motorsport.com ha tenido el placer de montar.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Publicado:
Modelo de MattelBrick icónico de Audi

Antes de arrancar, un ejercicio de honestidad: quien escribe estas líneas no tiene el don de la construcción. Sus juegos desde la infancia incluyen cochecitos, por supuesto, pero nunca de montaje, por lo que este experimento resultaba más interesante de lo normal.

MattelBrick Shop aumentó su colección de Hot Wheels de construcción con una asociación exclusiva con Audi para coleccionistas, que incluye dos modelos del fabricante germano, el Audi Avant RS2 y el Audi R8 LMS, y aunque efectivamente en Motorsport.com empezamos por el más sencillo, centraremos la narrativa en el otro, el grande, más racing, más nosotros.

Son modelos creados con precisión milimétrica, increíblemente bien formados cuando están acabados, y con todo lujo de detalles que te hacen disfrutar de la construcción. Porque sí, uno no es muy ducho en esto, y recibí la inestimable ayuda de mi sobrino, pero se disfruta absolutamente del proceso de ir dando vida a un coche que ya mucho antes de esto admiraba.

Recuerda:

Las más de 800 piezas de este modelo 1:16 del Audi R8 LMS de 2015 vienen repartidas en 15 + 1 saquitos (luego explicaremos eso), y el montaje va a menudo de dos en dos, el 1 y 2, el 3 y 4 y así sucesivamente, lo que ayuda a seguir el orden gracias al libro de instrucciones, que incluso para los menos expertos, es una guía perfecta.

Quizás el inicio te pueda parecer poco, cuando empiezas por los bajos del coche, pero rápidamente engancha a seguir más y más, según va tomando forma el coche. Y es que pronto, en los sobres 3 y 4, te das cuenta del nivel de detalles que tiene el coche, con las "entrañas", el motor y también los pedales, antes de empezar a dejar encarrillada la parte trasera, con los faros, la primera parte de la carrocería y la matrícula. Admito sorpresa cuando comprobé que se monta la mecánica, y rápido entendí que el volante movería las ruedas. Es solo uno de los detalles que marcan la diferencia en esta pieza de Mattel.

Uno de los consejos que te puedo dar es que no empieces a construirlo a última hora de ningún día, ya que se hará de noche y te debatirás entre cenar y dormir o seguir montándolo, ¡incluso sin cenar! Hubo que tirar de madurez para pausar el proceso y continuar el día siguiente, aunque es complicado resistirse a la tentación de seguir cuando ves que ya tiene "forma" de coche y quieres más.

Por eso, despertar al día siguiente fue sencillo y con un único objetivo en mente: terminarlo. Y el proceso siguió siendo satisfactorio, incluso tras un pequeño error que requirió tiempo arreglar. A ello ayudó, por supuesto, la pieza roja que viene para desenganchar piezas por si hay algún error, ¡qué habría hecho yo sin ella! Al final, el coche luce increíble, y la sensación es maravillosa porque se combina el hecho de tener ese increíble vehículo que Audi hizo para competición en carreras de resistencia inspirado en el R8, con el haberlo creado tú desde cero. Y que, además, queda genial expuesto junto a su 'mini' versión, el HotWheels de 1:64 que viene junto al de construcción en la casa. Si te preguntas, por cierto, el precio de estos Audi, has de saber que el Audi R8 LMS de 2015 tiene un precio de 49,99€ y el Audi Avant RS2 de 24.99€.

Ah, decíamos que había 15+1 saco, y es que el último, el 16, te permite personalizarlo con un alerón delantero y otra versión del trasero, para hacerlo más aerodinámico. También contiene distintos juegos de llantas, para elegir el que más te guste, y ¡ah! Yo sí me encargué al 100%, desgraciadamente ya sin mi sobrino (él tenía que volver a la escuela), de pegar todas las pegatinas, un trabajo que requiere precisión pero sobre todo, mucha paciencia.

Al final, el aspecto es increíble, y lo que queda son más ganas de montar otros HotWheels de Mattel Brick Shop, como los Custom '90 Honda Civic EF y '07 Honda S2000 en 1:32 que presentaron en enero en su nueva asociación con Honda. 

