Vídeo: Loeb abandona la etapa tras un fuerte accidente en el Sonora Rally

La tercera especial del Sonora Rally 2023 estaba transcurriendo con normalidad con un duelo muy ajustado entre el líder de la clasificación del Campeonato del Mundo de Rally-Raid y el vigente campeón del Rally Dakar. Solo tres segundos separaban a Sébastien Loeb de Nasser Al Attiyah, con lo que la tercera de las etapas sería muy importante para las opciones de ambos.

El día de competición en el bucle en Peñasco era clave, puesto que se trataba de la especial más largo de toda la carrera, un total de 350 kilómetros cronometrados y otros 116 de enlace, pero nadie contaba con lo que le pasó al mito del WRC.

El piloto francés del Bahrain Raid Xtreme se salió del tramo nada más comenzar la etapa, en el kilómetro 12, y se quedó atascado, sin ninguna posibilidad de salir de la zanja en la que estaba: "La tripulación está bien y ya se ha puesto en contacto con la asistencia del equipo. El líder de la clasificación general del campeonato del mundo no está seguro de que un competidor que pase pueda ayudarlo a volver a poner el coche sobre sus ruedas debido a su posición".

No obstante, esas palabras facilitadas por la organización dejaban en duda lo que se confirmaría poco después: "Fabian Lurquin, copiloto de Sébastien Loeb, ha pedido ser evacuado. El belga se queja de su hombro, por tanto, Sébastien Loeb no participará en la etapa de hoy y no podrá empezar mañana la carrera sin su copiloto".

"La revisión médica de Fabian Lurquin decidirá la suerte de Sébastien Loeb, actual líder del mundial por delante de Nasser Al Attiyah", continuó el comunicado del campeonato, que se pone bastante de cara para su rival de Toyota en caso de que se haga con la victoria en el Sonora Rally, aunque todavía quedan dos eventos más, uno en Argentina y el final en Marruecos.

