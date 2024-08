Skyler Howes sufre una espeluznante caída y se fractura el tobillo

Los grandes protagonistas del Rally Dakar ya se preparan para la cita del próximo mes de enero en Arabia Saudí, aunque puede que tengamos algunas bajas importantes debido a la larga lista de lesiones que se produjeron. El último fue Skyler Howes, quien informó a través de sus redes sociales de una importante caída en la Vegas to Reno, una prueba estadounidense en medio del desierto de Nevada.

El famoso bigote aseguró que estaba siguiendo el trabajo de otro de los mejores pilotos del mundial, Ricky Brabec, pero llegó un salto en el que ni si quiera estaba forzando, pero en el que cayó a bastante velocidad. El californiano explicó en una publicación acompañada de unas fotografías el alcance de los daños que sufrió al precipitarse de su Honda, con una fractura de tobillo, además de golpes en la espalda y otras "cosas menores".

"Ricky Brabec tuvo el trabajo más duro, tuvo que clasificarse y tomar la salida, y la primera mitad de la carrera estuvo sufriendo a través de polvo espeso. Él es una bestia absoluta, y me dio la moto en primera posición general con aire limpio", indicó. "Salí con la moto llena de ocho galones de combustible camino de la meta a través de un terreno accidentado. Lo difícil ya estaba hecho, todo lo que tenía que hacer era controlar la carrera y llevarla a casa".

"Solo unos pocos kilómetros [después] en mi sección, llegué a un camino con una línea de postes con algunos saltos profundos. Comprimí en uno y fui contra una zona de rocas, lo que me expulsó directamente sobre ellas a 90 mph [unos 145 km/h]", continuó Skyler Howes. "Ni siquiera lo entendí, no estaba forzando, podía ver por dónde iba. Simplemente lo golpeé y salí volando, en el caos de la caída parece que mi pierna izquierda se enredó con la moto y me fracturé el tobillo".

"Ni siquiera estoy seguro de cómo ocurre eso con botas. También me rompí algunas apófisis transversas de la espalda y otras cosas menores. Teniendo en cuenta el daño de mi tobillo, pensé que eran malas noticias, pero con algunas oraciones y buenos equipos de rescate y médicos, milagrosamente no hay daños importantes en el tobillo, solo algunos ligamentos destruidos que se repararon", afirmó el estadounidense. "Ya estoy bajo observación en el hospital después de la cirugía y en mi camino a la recuperación. Gracias a todos los pilotos que se detuvieron y pasaron un tiempo considerable conmigo para asegurarse de que la ayuda estaba en camino y para bloquear el tráfico de la carrera, los pilotos del desierto son buena gente, gracias, chicos".

Además, el de Honda quiso agradecer a su equipo la labor que hicieron por él para darle la oportunidad de que siempre pueda rodar el máximo de kilómetros antes del Rally Dakar, así como a sus amigos y compañeros de profesión: "Quiero agradecer enormemente al equipo de Honda su increíble dedicación y su duro trabajo para asegurarse de que este programa está bien engrasado. Es una sensación increíble formar parte de un equipo tan increíble".

