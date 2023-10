Audi y Schareina comienzan con buen pie en el Rally Marruecos 2023

El Campeonato del Mundo de Rally-Raid se desplazó hasta tierras africanas para disputar la última cita del calendario. El Rally de Marruecos decidirá quiénes se llevarán las coronas tanto en la categoría de motos como de coches, aunque sobre cuatro ruedas parece que todo está definido a favor de Nasser Al Attiyah.

La primera de las jornadas con acción sobre la arena marroquí constaría de un shakedown de tan solo 19 kilómetros, pero que sería vital para decidir las posiciones de salida en la primera de las etapas, que irá desde Agadir a Zagora. Fue en ese recorrido en el que Tosha Scahreina continuó con su buena dinámica para prepararse el Rally Dakar del próximo mes de enero, puesto que el valenciano se llevó el triunfo en motos, pese a que Ricky Brabec le igualó en tiempo.

El español pudo alcanzar esa primera posición debido a que fue el mejor en las décimas, y el estadounidense se tuvo que conformar con el segundo lugar, por delante de Ross Branch. Sin embargo, la atención se centra por detrás, puesto que Luciano Benavides cuenta con nueve puntos de ventaja con respecto a Toby Price, quien terminó cuarto en este viernes de competición.

Por su parte, el argentino tan solo pudo ser séptimo, y se le colaron ente el australiano y él tanto Pablo Quintanilla como Mattias Walkner, con Lorenzo Santolino como el segundo de los españoles en la octava plaza. El vigente campeón, que cederá el cetro después de esta carrera, Sam Sunderland, terminó noveno, con Bradley Cox en el décimo puesto, pero venciendo en Rally2.

En los coches, Audi comenzó con mucha fuerza, puesto que Mattias Ekstrom se llevó la victoria en la Prólogo al superar a su otro compañero en el equipo alemán, Sthépane Peterhansel. No obstante, no pudieron colocar a sus tres coches en las tres primeras posiciones, puesto que Carlos Sainz se tuvo que conformar con un sexto lugar, por detrás de los otros vehículos germanos, Yazeed Al Rajhi, Guerlain Chicherit y Krzystof Holowczyc.

Aunque que el español no acabara más arriba no fue la mayor sorpresa de la jornada, puesto que el líder de la clasificación general y máximo favorito a llevarse el campeonato, Nasser Al Attiyah no pudo pasar del 38º puesto. El qatarí terminó muy por detrás de sus rivales, aunque quizá es consciente de que tiene atada su segunda corona consecutiva y no quiere sufrir ningún susto.

Otro de los grandes nombres de este Rally de Marruecos es el de Sébastien Loeb, que se quedó 12º en la tabla de resultados, mientras que Nani Roma fue el segundo de los españoles con su nuevo proyecto en Ford gracias a su 19ª posición. A todo eso habría que sumarle lo hecho por Cristina Gutiérrez, que con su T3 se quedó en el podio de los pilotos nacionales, pero fue 29ª.

En la siguiente etapa, la primera con fuego real, todos se deberán enfrentar a un total de 311 kilómetros cronometrados para ir de Agadir a Zagora, a los que habrá que sumar otros 397 de enlace.

Resultados de la Prólogo del Rally de Marruecos 2023 (coches)

Posición Marca Pilotos Equipo Tiempo 1 M. EKSTRÖM (SWE) E. BERGKVIST (SWE) #206 - TEAM AUDI SPORT 10:19 (1º) 2 S. PETERHANSEL (FRA) E. BOULANGER (FRA) #208 - TEAM AUDI SPORT 10:23 (2º) 3

Y. AL RAJHI (SAU) T. GOTTSCHALK (DEU) #201 - OVERDRIVE RACING 10:28 (3º) 4

G. CHICHERIT (FRA) A. WINOCQ (FRA) #207 - OVERDRIVE RACING 10:32 (4º) 5

K. HOLOWCZYC (POL) L. KURZEJA (POL) #212 - X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM 10:40 (5º) 6 C. SAINZ (ESP) L. CRUZ (ESP) #209 - TEAM AUDI SPORT 10:43 (6º) 7 G. DE MEVIUS (BEL) F. CAZALET (FRA) #216 - OVERDRIVE RACING 10:44 (7º) 8 C. BAUMGART STROCZYNSKI (BRA) A. ANDREOTTI (BRA) #222 - BAHRAIN RAID XTREME 10:49 (8º) 9 M. BAUMGART STROCZYNSKI (BRA) K. CINCEA (BRA) #223 - BAHRAIN RAID XTREME 10:49 (9º) 10

E. GOCZAL (POL) O. MENA (ESP) #314 - TEAM BBR 10:49 (10º)