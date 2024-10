Moraes vence a Al Attiyah y Sainz no sale a competir en el Rally de Marruecos

Tras lamentar la trágica pérdida de Frédéric Baudry durante la disputa de la primera especial del Rally de Marruecos de la temporada 2024 del Campeonato del Mundo de Rally-Raid, los pilotos volvieron a la acción para retomar el recorrido de la última cita del curso. Los organizadores decidieron separar los tramos entre motos y coches, con lo que sería mucho más difícil para todos, además de que en la mente tenían el accidente en Zagora que se llevó la vida del francés.

Sin embargo, en un bucle alrededor de esa misma ciudad, Tosha Schareina aceleró para conseguir el mejor tiempo en los 314 kilómetros cronometrados a lomos de su montura, tras casi tres horas y media de competición. Al español lo siguió Daniel Sanders, aunque a casi un minuto y medio, mientras que Pablo Quintanilla cerró el podio de la clasificación general, por delante de Luciano Benavides, Lorenzo Santolino, José Ignacio Cornejo, Ross Branch y el mejor de los Rally2 con casi un minuto de margen, Edgar Canet Ardevol.

Aunque la categoría pequeña se entrometió en los planes de los favoritos, porque Harith Noah finalizó en la novena plaza, mientras que Michael Docherty cerró los diez primeros, también beneficiado por la baja de Ricky Brabec y su lesión al inicio de la carrera por daños en los ligamentos de la rodilla, y la caída de Sebastian Buhler. Todo ello dejó al valenciano en lo más alto de la tabla tras casi seis horas de conducción, con algo menos de un minuto de colchón sobre el australiano que le siguió durante la especial, con todavía tres tramos más pendientes.

En cuanto a las cuatro ruedas, Lucas Moraes se resarció con la victoria en la etapa en la que tuvieron que completar 267 kilómetros cronometrados después de pelear contra Nasser Al Attiyah, aunque el qatarí continuaba en lo más alto de la clasificación general del Rally de Marruecos con más de ocho minutos sobre Guillaume de Mevius, que se tuvo que conformar con el cuarto lugar durante la jornada. Por delante del belga estuvo Sébastien Loeb, que se recuperó de sus problemas, y Seth Quintero volvió a aparecer en las posiciones de cabeza con su vehículo tras batir también a Guerlain Chicherit.

En el séptimo lugar se quedó Denis Krotov, a más de ocho minutos de la cabeza, aunque lo suficiente como para mejorar el registro de Martin Prokop y Yazeed Al Rajhi, que cerró los diez primeros, aunque con Michal Goczal entre ellos como el ganador de la categoría Challenger. Las malas noticias vinieron para Ford, porque Carlos Sainz no salió a la etapa, pensando más en desarrollar el Raptor T1+ de cara al Rally Dakar y así poder solucionar todos los problemas que asolaron a su equipo, mientras que Mattias Ekstrom fue undécimo en la etapa, aunque para ellos no hubo ninguna pérdida porque al estar en una categoría diferente no podrían ganar la carrera.

En cuanto a Cristina Gutiérrez, perdió unos veinte minutos con respecto al ganador, aunque dentro de los veinte mejores coches con el nuevo proyecto de Dacia, el cual se enfrentará a los 325 kilómetros cronometrados desde Zagora hasta Mengoub, más los 360 kilómetros de enlace que hacen que la tercera especial sea la más larga de la prueba marroquí.

Resultados de la Etapa 2 en motos del Rally de Marruecos 2024

Posición Marca Piloto Equipo Tiempo 1

T. SCHAREINA (esp) GP #68 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM 3:23:44 (1e) 2 D. SANDERS (aus) GP #5 - RED BULL KTM FACTORY RACING +1:24 (2e) 3

P. QUINTANILLA (chl) GP #7 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM +2:22 (3e) 4 L. BENAVIDES (arg) GP #1 - RED BULL KTM FACTORY RACING +2:38 (4e) 5 L. SANTOLINO (esp) GP #15 - Sherco TVS Rally Factory +7:40 (5e) 6

I. CORNEJO (chl) GP #11 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +8:51 (6e) 7

R. BRANCH (bwa) GP #46 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +12:21 (7e) 8 E. CANET ARDEVOL (esp) R2 #37 - BAS WORLD KTM RACING TEAM +13:16 (8e) 9 H. NOAH (ind) R2 #54 - SHERCO TVS RALLY FACTORY +15:16 (9e) 10

M. DOCHERTY (zaf) R2 #22 - BAS WORLD KTM RACING TEAM +15:45 (10e)

Resultados de la Etapa 2 en coche del Rally de Marruecos 2024

Posición Marca Pilotos Equipo Tiempo 1

L. MORAES (bra) A. MONLEON (esp) ULT #202 - TOYOTA GAZOO RACING 3:04:57 (1e) 2

N. AL-ATTIYAH (qat) E. BOULANGER (fra) ULT #200 - DACIA SANDRIDERS +0:13 (2e) 3 S. LOEB (fra) F. LURQUIN (bel) ULT #219 - DACIA SANDRIDERS +1:53 (3e) 4

G. DE MEVIUS (bel) M. BAUMEL (fra) ULT #206 - X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM +2:08 (4e) 5

S. QUINTERO (usa) D. ZENZ (deu) ULT #207 - TOYOTA GAZOO RACING +7:03 (5e) 6

G. CHICHERIT (fra) A. WINOCQ (fra) ULT #205 - X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS TEAM +7:48 (6e) 7

D. KROTOV (kgz) K. ZHILTSOV ULT #208 - OVERDRIVE RACING +8:39 (7e) 8

M. PROKOP (cze) V. CHYTKA (cze) ULT #209 - ORLEN JIPOCAR TEAM +11:11 (8e) 9

M. GOCZAL (pol) D. ORTEGA GIL (esp) CHG #322 - Energylandia Taurus Factory Team +12:45 (9e) 10

Y. AL RAJHI (sau) T. GOTTSCHALK (deu) ULT #201 - OVERDRIVE RACING +13:12 (10e)

