Rally de Marruecos, Etapa 1: Moraes gana, sanción a Sainz y Canet es 3º en motos

El Rally de Marruecos apenas necesitó una jornada para demostrar por qué en el rally-raid nunca conviene hacer demasiados planes. Carlos Sainz llegó a comandar durante más de 100 kilómetros, Sébastien Loeb vio cómo el liderato del Mundial se complicaba por una avería y Lucas Moraes, que nunca apareció como dominador claro de la especial, eligió precisamente el mejor momento para ponerse primero: la línea de meta.

El brasileño y su nuevo copiloto español, Pablo Moreno, estrenaron su asociación con victoria para Dacia en la primera etapa entre Agadir y Zagora, una jornada de más de 600 kilómetros que incluía una especial de alrededor de 270 kilómetros y conducía por primera vez a la caravana hacia el desierto. El programa oficial había anunciado 268 km cronometrados, mientras que el Race Center situó finalmente la especial en 271,7 km. Campeonato Mundial de Rally-Raid

Y si algo dejó claro el estreno fue que nadie parece dispuesto a regalar demasiado.

Sainz lidera, las dunas cambian el guion... y llega la penalización

La novena posición de salida parecía una oportunidad para Carlos Sainz y Dani Oliveras, y durante buena parte de la jornada lo fue.

El Ford Raptor se colocó al frente en el kilómetro 97 y mantuvo la referencia en los controles del 127 y 166. Las diferencias eran mínimas: en uno de esos puntos, los nueve primeros estaban separados por apenas 27 segundos.

Pero las primeras dunas alteraron completamente la clasificación.

Guillaume de Mevius superó al español alrededor del kilómetro 201, Mathieu Serradori apareció después como cuarto líder diferente del día y Moraes fue aproximándose sin hacer demasiado ruido. Cuando llegó el momento definitivo, el Dacia cruzó la meta 13 segundos por delante de Serradori, mientras Mitch Guthrie colocó el Ford en tercera posición a 1:04.

Inicialmente, Sainz había acabado cuarto, a solamente 1:17. Después llegó el golpe.

Una penalización de cinco minutos por exceso de velocidad hizo caer al madrileño hasta la 12ª posición, a 6:17 de Moraes. El resultado final escondió así una etapa en la que el Raptor había demostrado velocidad suficiente para luchar por la victoria.

Mattias Ekström heredó la cuarta posición con otro Ford, por delante de Saood Variawa y Seth Quintero.

Nani Roma y Alex Haro terminaron octavos, a 4:13, mientras que Cristina Gutiérrez y Marc Solà concluyeron 20º en su estreno competitivo con el Santana 400 T1+.

Clasificación Ultimate tras la Etapa 1 del Rally de Marruecos 2026

Pos. Piloto / copiloto Coche Tiempo / diferencia 1 Lucas Moraes / Pablo Moreno Dacia 2:38:21 2 Mathieu Serradori / Loïc Minaudier Century +0:13 3 Mitch Guthrie / Kellon Walch Ford +1:04 4 Mattias Ekström / Emil Bergkvist Ford +2:11 5 Saood Variawa / Charan Moore Toyota +2:30 6 Seth Quintero / Andrew Short Toyota +3:25 7 Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin Dacia +3:48 8 Nani Roma / Alex Haro Ford +4:13 9 Henk Lategan / Brett Cummings Toyota +5:14 10 Yazeed Al-Rajhi / Dennis Zenz Toyota +5:39 12 Carlos Sainz / Dani Oliveras Ford +6:17*

*Sainz recibió cinco minutos de penalización por exceso de velocidad.

Loeb, el gran derrotado: más de dos horas perdidas

La clasificación, sin embargo, apenas explica la historia más importante del día. Sébastien Loeb empezó el Rally de Marruecos como líder del Mundial con sólo tres puntos de ventaja sobre Nasser Al-Attiyah, pero abrió pista y vio cómo todo se torcía en el kilómetro 201.

Su Dacia Sandrider quedó detenido por un problema mecánico.

Loeb consiguió reparar y continuar, pero cuando finalmente alcanzó la meta acumulaba un retraso de 2h25:58 respecto a Moraes. La victoria en la general queda prácticamente fuera de alcance, aunque el francés continuará previsiblemente con un objetivo muy diferente: buscar puntos en las cuatro etapas restantes para intentar proteger su liderato del campeonato.

El contraste con Al-Attiyah es evidente. El qatarí tampoco disfrutó de una jornada brillante. Llegó a estar cerca de la cabeza, pero perdió casi cuatro minutos en la parte final y terminó séptimo, a 3:48 de Moraes. Sin embargo, frente al desastre de Loeb, completar la jornada sin grandes problemas puede acabar teniendo un enorme peso en la lucha por el título.

Marruecos no ha decidido todavía el Mundial. Pero sólo ha necesitado una etapa para cambiar por completo su aspecto.

Brabec lidera las motos y Canet se mete de lleno en la batalla

En dos ruedas, Ricky Brabec convirtió la primera gran jornada del rally en un golpe para Honda. El estadounidense terminó el día como nuevo líder de la carrera con 10 segundos de ventaja sobre Daniel Sanders, mientras Edgar Canet confirmó su fantástico inicio de rally y cerró la jornada tercero, a apenas 43 segundos.

El joven español de KTM ya había sido segundo en el prólogo del lunes y volvió a estar delante cuando llegaron los kilómetros de verdad. Rodó constantemente en posiciones de cabeza y terminó acercándose todavía más en la parte final.

Por detrás, Luciano Benavides fue cuarto a 2:05. La cruz española fue Tosha Schareina.

El piloto de Honda, que llegaba a Marruecos a sólo tres puntos de Sanders en la lucha por el Mundial, nunca encontró el ritmo de los líderes y acabó noveno a 7:27 de Brabec. Una diferencia importante después de apenas una jornada, aunque todavía quedan cuatro etapas por delante.

También sufrió Lorenzo Santolino, obligado a abrir pista durante buena parte del recorrido. El español perdió más de diez minutos pese a recuperar parte del terreno gracias a las bonificaciones por abrir carrera.

Clasificación de motos tras la Etapa 1

Pos. Piloto Moto Tiempo / diferencia 1 Ricky Brabec Honda 2:51:08 2 Daniel Sanders KTM +0:10 3 Edgar Canet KTM +0:43 4 Luciano Benavides KTM +2:05 5 Martim Ventura Honda +2:28 6 Michael Docherty Hero +3:26 7 Adrien Van Beveren Honda +5:18 8 Ignacio Cornejo Hero +7:07 9 Tosha Schareina Honda +7:27 10 Bruno Crivilin Honda +11:45

La carrera continuará este miércoles con la Etapa 2, un bucle Zagora-Zagora de 423 kilómetros totales y 300 contra el cronómetro. Después de una primera jornada que ya dejó averías, sanciones y cuatro líderes distintos en Ultimate, el Rally de Marruecos apenas acaba de empezar.