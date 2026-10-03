Quintero conquista Marruecos y Toyota firma un triplete; Nani Roma roza el podio y Sainz 6º

No siempre gana el que más veces aparece arriba del todo en la clasificación de una etapa. A veces gana simplemente el que está ahí todos los días, esperando a que los demás fallen. Y en Marruecos, Seth Quintero no falló.

El estadounidense cerró este sábado el Rally de Marruecos 2026 con la victoria absoluta después de cinco días en los que no ganó ni una sola especial, pero tampoco tuvo ninguno de esos problemas que fueron triturando las opciones de sus rivales.

Quintero y Andrew Short llevaron el Toyota Hilux hasta el vivac de Zagora con 4:23 sobre João Ferreira y 4:42 sobre Henk Lategan, completando un triplete absoluto de Toyota.

Tres Hilux en el podio. Y detrás de ellos, tres Ford consecutivos.

Quintero gana sin necesitar ganar una etapa

El viernes ya había hecho la parte más complicada. Quintero llegó a la jornada final como líder y con una ventaja suficientemente cómoda como para no necesitar ninguna heroicidad en los últimos 257 kilómetros.

Su misión era bastante más sencilla de decir que de ejecutar: no meterse en problemas. Y lo hizo.

El estadounidense fue sexto en la etapa final y dejó que otros pelearan por el triunfo parcial, mientras controlaba una general que se había ido inclinando a su favor durante toda la semana. Porque mientras Quintero evitaba errores, Dacia fue acumulando golpes.

Sébastien Loeb perdió sus opciones en la primera etapa, Nasser Al-Attiyah sufrió problemas mecánicos durante dos días consecutivos y Lucas Moraes terminó fuera de la pelea después de su accidente cuando lideraba la prueba.

Toyota estuvo ahí para recoger cada oportunidad. Y Quintero, especialmente, para convertirlas en victoria.

La gran batalla del último día estaba justo detrás. Henk Lategan empezaba segundo, mientras Joao Ferreira tenía a los Ford de Nani Roma, Mitch Guthrie y Carlos Sainz respirándole en la nuca.

El portugués respondió con una gran etapa. Ferreira terminó segundo del día, a apenas 56 segundos del ganador, Eryk Goczal, y ese ritmo le permitió adelantar a Lategan en la clasificación final.

Resultado: Quintero primero, Ferreira segundo y Lategan tercero. Toyota no conseguía colocar tres Hilux en el podio de una prueba del W2RC desde el Desafío Ruta 40 de 2023. En Marruecos, además, llevaba sin ganar desde aquel mismo año.

Roma roza el podio; Sainz termina sexto

Ford se quedó justo al otro lado. Nani Roma y Álex Haro acabaron siendo los mejores españoles, en cuarta posición, a 7:01 de Quintero.

Llegaban al último día metidos plenamente en la pelea por el podio, pero Ferreira tuvo demasiado ritmo y terminó arrebatándoles cualquier posibilidad de entrar entre los tres primeros.

Aun así, el resultado de Roma completa un rally muy sólido, evitando prácticamente todos los problemas que fueron apareciendo alrededor.

Detrás terminó Mitch Guthrie, quinto. Y Carlos Sainz y Dani Oliveras fueron sextos.

El madrileño llegó a liderar el rally después de la tercera etapa y durante varios días pareció estar en disposición de luchar por la victoria, pero perdió demasiado terreno en la cuarta jornada. En la última especial volvió a tener dificultades y terminó noveno del día, a 4:25 del vencedor. Su resultado final: sexto, a 9:25 de Quintero.

La victoria de la última especial acabó en manos de Eryk Goczal. Y llegó de una manera bastante inesperada. Sébastien Loeb parecía encaminado al triunfo después de mantener durante buena parte de la jornada un intenso duelo contra el Ford del polaco.

En el kilómetro 250, los dos aparecían exactamente con el mismo tiempo. Pero a escasos metros de meta, el rally volvió a golpear al francés. El Dacia se detuvo prácticamente a la vista de la llegada y dejó vía libre a Goczal, que consiguió su cuarta victoria de etapa en Ultimate. João Ferreira terminó segundo a 56 segundos y Lucas Moraes tercero a 1:48.

Cristina Gutiérrez cierra su estreno con Santana en el top 10

Y entre tanto Toyota y Ford apareció también otra de las noticias españolas de la semana. Cristina Gutiérrez y Marc Solà terminaron novenos en la clasificación general con Santana.

No está nada mal para su primera participación en el Mundial con el nuevo proyecto.

La propia Gutiérrez explicó durante la semana que Marruecos estaba sirviendo prácticamente como un gran test, probando reglajes, piezas y configuraciones antes del Dakar. Y aun así terminó dentro del top 10 absoluto.

Un resultado que adquiere todavía más valor teniendo en cuenta la exigencia de una semana en la que muchos coches oficiales sufrieron accidentes, averías o problemas de navegación.

Clasificación final del Rally de Marruecos 2026 – Coches

Pos. Piloto / copiloto Coche Diferencia 1º Seth Quintero / Andrew Short Toyota 16h34:05 2º João Ferreira / Filipe Palmeiro Toyota +4:23 3º Henk Lategan / Brett Cummings Toyota +4:42 4º Nani Roma / Álex Haro Ford +7:01 5º Mitch Guthrie / Kellon Walch Ford +8:23 6º Carlos Sainz / Dani Oliveras Ford +9:25 7º Mathieu Serradori / Loïc Minaudier Century +13:53 8º Eryk Goczal / Szymon Gospodarczyk Ford +18:53 9º Cristina Gutiérrez / Marc Solà Santana +38:14 10º Martin Prokop / Viktor Chytka Ford +44:23

La victoria tiene además una segunda consecuencia para Quintero. El estadounidense llegó a Marruecos persiguiendo a los Dacia en la clasificación del campeonato y se marcha como líder después de una semana desastrosa para Loeb y Al-Attiyah.

Clasificación del Mundial W2RC de coches tras el Rally de Marruecos 2026

Pos. Piloto Equipo / Coche Puntos 1º Seth Quintero Toyota Gazoo Racing W2RC / Toyota 134 2º Sébastien Loeb The Dacia Sandriders / Dacia 120 3º Nasser Al-Attiyah The Dacia Sandriders / Dacia 115 4º João Ferreira Toyota Gazoo Racing SA / Toyota 86 5º Henk Lategan Toyota Gazoo Racing W2RC / Toyota 85 6º Nani Roma Ford Racing / Ford 77 7º Lucas Moraes The Dacia Sandriders / Dacia 70 8º Mattias Ekström Ford Racing / Ford 62 9º Carlos Sainz Ford Racing / Ford 58 10º Eryk Goczal Energylandia Rally Team / Toyota 56