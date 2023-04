Kevin Benavides desde "cero" tras una recuperación a por Toby Price

El Sonora Rally supone la tercera prueba del Campeonato del Mundo de Rally-Raid, pero también marca el regreso para el vencedor de la pasada edición del Rally Dakar, un Kevin Benavides que no pudo participar en la Abu Dhabi Desert Challenge debido a una fractura del fémur en un accidente en el mes de febrero. El argentino ya está listo para ganar confianza y velocidad con su KTM 450 RALLY, y aunque no está al 100%, quiere ponerse sobre la moto.

Antes del inicio de la cita en México, habló con los medios de comunicación e insistió en la felicidad que sentía por poder volver a la competición para batirse en duelo con Toby Price, que le arrebató el liderato de la clasificación general por ocho puntos tras la última prueba en el desierto del Empty Quarter.

El de Salta dijo: "Estoy muy contento de volver a competir, he echado mucho de menos la sensación de prepararme para la carrera. Desde mi caída y la operación, he intentado poner a cero mi mente y centrarme en mi recuperación, me he esforzado mucho cada día para ganar fuerza y resistencia, y para estar preparado mentalmente para volver a correr".

"He pasado unas seis o siete horas al día entrenando, así que, sin duda, ha sido un viaje duro. Mi objetivo en el Sonora Rally es sencillo, llegar a la meta. Si puedo, haré alguna buena actuación aún mejor, pero estoy centrado en llegar al final", aseguró un Kevin Benavides que es el tercero de la tabla por detrás del australiano de KTM y Adrien van Beveren.

Por su parte, el que comanda la clasificación se estrena en México con el mundial, aunque cree que eso no será un factor demasiado diferenciador: "Es la primera vez en el Sonora Rally y en estas condiciones para mí, pero creo que es lo mismo para la mayoría de los participantes. Estoy a la cabeza del campeonato, así que mi plan en México es hacer una buena carrera, muy tranquila e intentar gestionar todo lo mejor que pueda", dijo Price.

"Obviamente, una victoria o un podio serían increíbles, aunque un resultado bueno, sólido y seguro es siempre el objetivo principal. Parece una carrera divertida y desafiante, así que estoy impaciente por empezar", continuó el australiano de KTM, que además tendrá como un rival adicional a Matthias Walkner, quien también regresa a la competición.

El austriaco se retiró del Rally Dakar después de un fuerte accidente en la penúltima especial, y reconoció que estaba igual de ansioso que el resto por correr: "En primer lugar, estoy muy contento de volver a subirme a la moto. El Dakar ha sido muy duro para mí, con algunas caídas importantes y la obligación de abandonar la prueba casi al final".

"Por suerte, no he tenido lesiones graves, así que mi recuperación no ha sido tan mala. He pasado las últimas cinco semanas sobre la moto, pero todavía tengo que trabajar un poco en mi confianza y mi forma física", explicó. "El equipo de Red Bull se ha portado de maravilla para devolverme a la moto rápidamente, pero ahora tengo que mirar hacia delante, y eso empieza con la carrera de México. Mi plan es disfrutarla y volver a la competición, va a ser duro y hará calor, pero espero conseguir un buen resultado".

