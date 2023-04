Al Attiyah vence en una "interesante" ruta en México del Sonora Rally 2023

La primera jornada del Sonora Rally 2023 nos dejó una nueva victoria del favorito a todo, Nasser Al Attiyah, que con su Toyota batió a un Sébastien Loeb que tan solo pudo alcanzar la cuarta plaza después de 165 kilómetro de recorrido cronometrado en el bucle a Hermosillo. El qatarí y vigente campeón del Rally Dakar acabó contento con su actuación, y destacó las características del trazado que la organización creó en su primera vez en México.

El segundo clasificado de la general del campeonato dijo: "Para nosotros, un buen día, el primero del Sonora Rally. Fue una ruta interesante, con mucho fesh fesh [arena típica del desierto], y la navegación no es sencilla, así que al ganar la especial estoy bastante feliz. Matthieu [Baumel], su copiloto] también hizo un buen trabajo e intentaremos continuar así".

Algo diferente fue para el defensor del liderato del Campeonato del Mundo de Rally-Raid, que vio cómo su rival más directo le recortó distancias. El mito del WRC era consciente de que, al abrir la pista, no lo tendría tan bien como el resto, y la vegetación en mitad del paso de los coches lo dificultó todavía más.

"Al abrir la etapa sabíamos que no iba a ser fácil, ya que había muchos caminos muy estrechos y eso significaba que teníamos que cortar los arbustos con el lateral del coche", comentó Loeb. "Perdimos un poco de tiempo, pero en general, ser cuartos en la especial está bien, no está nada mal. Esta es una nueva aventura para todos nosotros [en México], así que no tener ningún problema es estupendo".

Sin embargo, el galo no fue el mejor de los Hunter T1+ de Prodrive, sino que fue el de Guerlain Chicherit, que acabó en la tercera plaza: "Una buena etapa en la que he estado contento con el coche, pero no ha sido fácil estar al principio de la etapa, sobre todo para Sébastien [Loeb]. Intentaba seguir sus huellas pero había mucho polvo hacia el final de la especial".

"Hemos cometido dos pequeños errores de navegación que han sido culpa mía, pero tenemos buena velocidad, estoy en el ritmo y tengo mucha confianza en el coche. Eso significa que estamos en una buena posición para mañana, así que vamos a ver lo que podemos conseguir", concluyó el piloto de 44 años.

