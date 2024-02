Al Attiyah y Cristina Gutiérrez dominan en el inicio de la Abu Dhabi Desert Challenge 2024

El Campeonato del Mundo de Rally-Raid continúa con su aventura de la temporada 2024, y lo hizo con la Prólogo de la Abu Dhabi Desert Challenge, la segunda cita de una campaña que comenzó con el Rally Dakar. Los pilotos y equipos tuvieron que enfrentarse a un pequeño recorrido de tan solo cinco kilómetros en los alrededores de la ciudad que da nombre a la carrera, todo para poder tener unas posiciones de salida de cara a la primera de las especiales.

En la categoría principal, la de los coches, después de que Audi decidiera salir de la competición, y de que Sébastien Loeb se centrara más en el nuevo proyecto de Dacia sin participar en esta cita, Nasser Al-Attiyah se llevó el mejor tiempo de la jornada después de superar por cuatro segundos a alguien que sorprendió en la prueba de enero, Guillaume de Mevius, quien tras su segundo lugar en el Rally Dakar, volvió a los puestos de cabeza.

Tras ellos finalizó Martin Prokop, que fue seis segundos más lento que el qatarí, lo mismo que Lucas Moraes con el mejor de los Toyota oficiales, seguido de un Yazeed Al Rajhi ya recuperado de su fuerte accidente en las dunas de Arabia Saudí durante la dura especial de 48 horas, con un tiempo idéntico. Sin embargo, todo era para discernir las plazas de arranque de la primera jornada de fuego real en Oriente Medio, un sitio en el que Cristina Gutiérrez volvió a dominar después de su victoria en la categoría de los Challenger.

La burgalesa se llevó el triunfo en la Prólogo por dos segundos de ventaja con respecto Nicolás Cavigliasso, y tres sobre el vigente campeón del mundo de los T4, Rokas Baciuska, que cuenta con su copiloto español, Oriol Vidal, y que esperan tener un buen año en la modalidad de los vehículos ligeros para dar el salto a los Ultimate con Toyota el próximo curso.

Mientras, en las motos, con todas las bajas del Grupo KTM y de Honda, además de que Sebastian Bühler no pudo participar por su lesión a última hora, Ross Branch no tuvo oposición y se llevó la victoria por dos segundos de ventaja sobre Michael Docherty, y siete sobre Tobias Ebster, en una categoría muy descafeinada por todos lo que no están participando entre los grandes nombres.

Lo siguiente será la primera etapa de la Abu Dhabi Desert Challenge, con 126 kilómetros cronometrados más otros 248 de enlace en un bucle alrededor de Aldhannah City, lo que empezará a marcar el desarrollo de la segunda cita de la temporada 2024 del Campeonato del Mundo de Rally-Raid.

Resultados de la Prólogo en coches de la Abu Dhabi Desert Challenge 2024

Pos. Marca Pilotos Equipo Tiempo 1

N. AL-ATTIYAH (QAT) E. BOULANGER (FRA) ULT #206 - NASSER RACING BY PRODRIVE 3:02 (1e) 2

G. DE MEVIUS (BEL) X. PANSERI (FRA) ULT #201 - OVERDRIVE RACING +0:04 (2e) 3

M. PROKOP (CZE) V. CHYTKA (CZE) ULT #204 - ORLEN JIPOCAR TEAM +0:06 (3e) 4

L. MORAES (BRA) A. MONLEON (ESP) ULT #203 - TOYOTA GAZOO RACING +0:06 (4e) 5

Y. AL RAJHI (SAU) T. GOTTSCHALK (DEU) ULT #209 - OVERDRIVE RACING +0:06 (5e) 6

G. CHICHERIT (FRA) A. WINOCQ (FRA) ULT #202 - OVERDRIVE RACING +0:07 (6e) 7

S. VARIAWA (ZAF) F. CAZALET (FRA) ULT #208 - TOYOTA GAZOO RACING +0:09 (7e) 8

M. BAUMGART (BRA) K. CINCEA (BRA) ULT #212 - X RALLY TEAM MOTORSPORTS +0:09 (8e) 9

C. BAUMGART (BRA) A. ANDREOTTI (BRA) ULT #207 - X RALLY TEAM MOTORSPORTS +0:12 (9e) 10

S. QUINTERO (USA) D. ZENZ (DEU) ULT #211 - TOYOTA GAZOO RACING +0:12 (10e)

Resultados de la Prólogo en motos de la Abu Dhabi Desert Challenge 2024

Pos. Marca Piloto Equipo Tiempo 1 R. BRANCH (BWA) GP #46 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 3:04 (1e) 2

M. DOCHERTY (ZAF) R2 #22 - SRG MOTORSPORTS +0:02 (2e) 3

T. EBSTER (AUT) R2 #96 - SRG MOTORSPORTS +0:07 (3e) 4

A. MARE (ZAF) GP #44 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +0:08 (4e) 5

K. DABROWSKI (POL) R2 #26 - DUUST RALLY TEAM +0:10 (5e) 6

J. LEPAN (FRA) R2 #76 - DUUST RALLY TEAM +0:12 (6e) 7

J. BRABEC (CZE) R2 #33 - STROJRENT RACING +0:24 (7e) 8

O. O'KELLY (IRL) R2 #77 - VENDETTA RACING UAE +0:30 (8e) 9

K. WISNIEWSKI (POL) Q #172 - ORLEN TEAM +0:35 (9e) 10 M. ALRAHMANI (ARE) R2 #69 - ADNOC +0:36 (10e)

