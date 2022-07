Mismo problema, diferentes soluciones: el calor y los neumáticos en competición

Cargar el reproductor de audio

El FIA ETCR se ha disputado este fin de semana el Autódromo de Vallelunga con temperaturas que han superado todos los días los 40º en el circuito. El asfalto registró temperaturas de 54º en mediciones realizadas por Motorsport.com. Este elevado calor es altamente perjudicial para el compuesto de los neumáticos. La falta de grip y el elevado desgaste de los mismos, produjeron dos efectos: que el coche se saliese fácilmente de la trazada y pinchazos constantes.

Ya desde el viernes los equipos sufrieron varios pinchazos. El asfalto y los pianos no ayudaban a cuidar las gomas pero era misión de los pilotos vigilar por donde pasaban y a que estrés sometían a las ruedas. De eso se dieron cuenta muy temprano los ingenieros del equipo CUPRA EKS. "Fuimos los primeros en pinchar y no queríamos ser también los últimos" nos decía Xavi Serra, Director de CUPRA Racing. "Estaba claro que íbamos a sufrir mucho con el calor tan elevado de la pista por la degradación de los neumáticos y la pérdida de grip pero hay que trabajar con este tipo de hándicaps como cuando tenemos condiciones de lluvia o de frío extremo".

En un campeonato como este, en el que todas las rondas te van dando puntos, es muy importante terminar en los primeros puestos pero sobre todo terminar. Un coche que no puntúa es determinante en la suma final del domingo. Cabe recordar que no sube al podium el piloto que gana la final sino el que más puntos ha sumado en todo el fin de semana en sus respectivos grupos. "El ritmo de inicio no era el que nos hubiese gustado, tuvimos dos pinchazos en dos de nuestros coches que nos colocaron en el último puesto de dos mangas y también alguna salida de pista. Gracias al trabajo de todo el equipo de ingenieros descubrimos ciertos puntos del trazado donde los neumáticos tenían un mayor riesgo de pinchar". Esa información, se trasladó a los pilotos para que evitasen pasar por esos puntos como normalmente lo hacían y tomaran precauciones extra en el resto del circuito.

Se puede decir que el equipo CUPRA EKS tomó una estrategia conservadora y menos arriesgada que en otras pruebas de la temporada. Es una decisión que puede parecer errónea pero el paso de las tandas demostraría que no se equivocaron en absoluto. Un ejemplo claro fue el desgraciado accidente, en una de las finales, de Bruno Spengler que reventó uno de sus neumáticos y estrelló el Romeo Ferraris contra las protecciones del circuito en una zona que se alcanzan los 200 km/h.

Cuando vas al límite tienes el riesgo de que esto pase, con unas consecuencias catastróficas para la suma de puntos, pues el canadiense se quedó sin puntuar y no le permitió correr al compañero con el que comparte volante y que debía usarlo en la siguiente final. Por otra parte, el equipo italiano retiró su segundo coche de la segunda final a modo de protesta por, según ellos, la falta de seguridad para sus pilotos con esos neumáticos.

Como pudimos ver, cada equipo tomó sus propias decisiones a la hora de afrontar el mismo problema. En la segunda final, el Pool Furious, sin Martin y Venturini en la parrilla de salida, los dos coches de Hyundai y CUPRA EKS tomaban diferentes estrategias.

Mientras que el equipo español mantuvo la idea de no arriesgar más de la cuenta, Catsburg y Vernay optaron por llevar al límite sus coches. "Según consensuamos en la reunión previa con los pilotos, decidimos ir a terminar. El tercer y cuarto puesto de la final, también nos valía, no queríamos sufrir un accidente como el de Bruno y dejar escapar puntos", comentó Serra.

Ciertamente se veía que una buena salida había colocado el coche de Tom Blomqvist y Mattias Ekström en medio de los dos Hyundai pero ambos llegaban a ciertos puntos del circuito sin apurar frenadas o sin forzar en las partes del trazado más críticas con elevadas cargas en el neumático y a alta velocidad.

Esto lo sufrió Vernay, que tuvo que ir dando ligeros toques al freno para no chocar con los CUPRA. Por su parte, Catsburg tomó la cabeza de carrera sin dejarse ninguna décima en ningún sector. En la última vuelta, con algo de ventaja sobre los otros 3 coches en pista y a falta de muy pocas curvas, sufrió un pinchazo que le impediría seguir en cabeza, propiciando el adelantamiento de Mattias, Tom y Jean-Karl, que terminaron primero, segundo y tercero respectivamente.

En la sala de prensa, el paddock u otros boxes se escuchaban frases como '¡vaya suerte!' 'qué mala suerte ha tenido Hyundai'… La mayoría de los comentarios hacían referencia al azar y a un lance de carrera pero como el propio Xavi Serra nos dijo al finalizar el fin de semana: "Nosotros hemos seguido una estrategia estrictamente para poder mantener los coches en pista. Fuimos los primeros en pinchar y no queríamos ser también los últimos".

